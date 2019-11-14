"Где текст коммюнике?" Офицер заподозрил власть в уступках Путину

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что текст проекта итогового документа нормандского саммита должен быть обнародован.

"Если коммюнике согласовано, то почему оно не обнародовано? Как туда посылать нашу делегацию, если мы не знаем, чего требует Россия?" – сказал он OBOZREVATEL, комментируя слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

В этом контексте офицер подчеркнул: "Если Россия на это согласилась, то какие условия она выдвинула? Что это будет? Проведение выборов в присутствии их войск и так далее? Я подозреваю, что наши молодые и зеленые уже согласились на условия Путина".

"Я подозреваю, что наши молодые и зеленые уже согласились на условия Путина", заявил Лупаков

В контексте фразы министра о том, что в коммюнике "может быть записано, что разведение в трех участках открывает путь к следующим участкам", офицер заявил: "А как же контроль над границей? Это главный вопрос".

Как убежден Лупаков, представителям Украины следует принимать участие в нормандском саммите и "требовать, чтобы на нашей границе были введены миротворческие силы ООН. Другого быть не может".

"Если не будет контроля над российско-украинской границей, всё остальное не имеет значения", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что Украина "рассчитывает на четкий разговор" с Россией в нормандском формате. Министр также назвал некоторые положения согласованного коммюнике. В частности, стороны потребуют открыть доступ к территориям "ЛНР/ДНР" для гуманитарных международных организаций.

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