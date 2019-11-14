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14 ноября • обновлено в 20:17
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"Где текст коммюнике?" Офицер заподозрил власть в уступках Путину

1.1т
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Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что текст проекта итогового документа нормандского саммита должен быть обнародован.

"Если коммюнике согласовано, то почему оно не обнародовано? Как туда посылать нашу делегацию, если мы не знаем, чего требует Россия?" – сказал он OBOZREVATEL, комментируя слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

В этом контексте офицер подчеркнул: "Если Россия на это согласилась, то какие условия она выдвинула? Что это будет? Проведение выборов в присутствии их войск и так далее? Я подозреваю, что наши молодые и зеленые уже согласились на условия Путина".

"Я подозреваю, что наши молодые и зеленые уже согласились на условия Путина", заявил Лупаков

"Я подозреваю, что наши молодые и зеленые уже согласились на условия Путина", заявил Лупаков

В контексте фразы министра о том, что в коммюнике "может быть записано, что разведение в трех участках открывает путь к следующим участкам", офицер заявил: "А как же контроль над границей? Это главный вопрос".

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Как убежден Лупаков, представителям Украины следует принимать участие в нормандском саммите и "требовать, чтобы на нашей границе были введены миротворческие силы ООН. Другого быть не может".

"Если не будет контроля над российско-украинской границей, всё остальное не имеет значения", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что Украина "рассчитывает на четкий разговор" с Россией в нормандском формате. Министр также назвал некоторые положения согласованного коммюнике. В частности, стороны потребуют открыть доступ к территориям "ЛНР/ДНР" для гуманитарных международных организаций.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Евгений Лупаков Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Все верно! А лучше было бы если бы Зе взял с собой на Нормандский формат общественных наблюдателей: меня, мою жену и тещу (эту падлюку я там и оставлю, она лягушатнику Макрону отомстит, она умеет) Только так! У нас каждый украинец президент! Не то что эти рабы «мышебратья». Слава Украине!
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