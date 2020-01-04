Где спрятать деньги от "домушника": лучшие места в квартире

Чтобы не стать жертвой "домушников", при отъезде из дома все ценности и деньги лучше прятать во вмурованный в стену дома сейф, который сложно открыть или взломать.

Об этом пишет издание "20 минут". По словам экспертов, всего за 10 минут профессиональный вор сумеет найти спрятанные ценности в различных уголках квартиры.

Также одним из надежных вариантов является тайник в стене, замаскированный под выключатель света, или же секретный проем в полу.

Однако проще избежать кражи, если и вовсе не допустить вторжения вора в дом. Для этого эксперты советуют внимательно следить за ключами от квартиры. Если дверь имеет два замка, ключи от них нужно держать в разных местах.

Нельзя хранить ключи вместе с документами или же с брелками с адресом. В случае утери ключа, замки стоит сменить. Категорически не советуют хранить ключи и в машине.

Стало известно, куда прятать деньги от воров dp.vgorode.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что воры в Киеве не только оставляют "метки" на жилых объектах, которые собираются обокрасть, но и прибегают к современным методам скрытого видеонаблюдения и поиску жертв по платежкам за коммунальные услуги.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся