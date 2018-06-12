Где Путин готовит своих наемников в России? Появился ответ

В России существует три крупных центра подготовки террористов для участия в боевых действиях на территории других стран.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, один из этих центров расположен в чеченском Гудермесе. Его обещали построить к 2016 году, но работы подходят к концу только сейчас. Впрочем, известно, что бойцы главы Чечни Рамзана Кадырова уже проходят там тренировки.

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Фото на стадии строительства базы в Гудермесе

Второй центр носит название "Волк". Отделения этой организации разбросаны по всей России. А создан он был на основе скандально известного мотоклуба "Ночные волки".

"Как утверждает сайт организации, их филиалы расположены не только в России, но также в Венгрии, Сербии, Швейцарии, Италии, Германии, Греции и на Тайвани. Известно, что в 2016 году центр открыл представительство в Крыму, где с того времени регулярно проводятся сборы. В апреле "Волки" тренировались в Будапеште. Сборы проводились и в других европейских странах", — говорится в статье.

"Еще одна база подготовки боевиков расположена на малой родине Путина - Санкт-Петербурге. Центр "Партизан" специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности", — отмечено в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-террорист "ДНР" разоткровенничался на камеру, рассказав, как на Донбассе и в Крыму все проклинают главу РФ Владимира Путина.