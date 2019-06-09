Где оружие и кто стрелял? Скандал вокруг убийстве ребенка полицейскими получил продолжение

В деле об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, не нашли ни одного вещественного доказательства, подтверждающего вину подозреваемых.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это будет очень сложное расследование, потому что ключевые доказательства либо уничтожены, либо пропали по разным причинам – у нас нет оружия. Уже по состоянию на сейчас не будет уже смывов с рук, анализа крови, анализа мочи на содержание алкоголя. С большой вероятностью, если подозреваемые были такими пьяными, что не могли стоять, то они еще и не смогут толком вспомнить, что там происходило", – рассказала юрист-криминалист Анна Маляр.

Кирилл Тлявов Факты

Кроме того, по ее словам, начали исчезать доказательства, которые еще можно было бы приобщить к делу. К примеру, колесо, по которому должна была попасть пуля, которая раздробила череп ребенку.

"Еще несколько дней назад колесо было и, скорее всего, часто служило хорошей опорой для стрельбы. На нем могли остаться следы пороха или отпечатки пальцев, но его нет. Место вылизано", – поделилась эксперт.

Сомнения вызвала и предполагаемая квалификация преступления. "Огромный вопрос, было ли тут именно умышленное убийство, потому что, если мы говорим, об умышленном – это означает, что планировали убить именно этого ребенка, договорились об этом, стреляли не просто так по банкам, а именно с целью кого-то убить. По состоянию на сейчас такой информации пока нет", – отметила Маляр.

По мнению эксперта, в действиях полицейских есть признаки убийства по неосторожности. "С квалификацией "умышленное убийство" дело поступит в суд, и очень просто будет ее развалить. Поэтому я надеюсь, что в течение досудебного расследования произойдет переквалификация", – резюмировала она.

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