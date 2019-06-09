ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Где оружие и кто стрелял? Скандал вокруг убийстве ребенка полицейскими получил продолжение

1.4тЧитать материал на украинском

В деле об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, не нашли ни одного вещественного доказательства, подтверждающего вину подозреваемых.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это будет очень сложное расследование, потому что ключевые доказательства либо уничтожены, либо пропали по разным причинам – у нас нет оружия. Уже по состоянию на сейчас не будет уже смывов с рук, анализа крови, анализа мочи на содержание алкоголя. С большой вероятностью, если подозреваемые были такими пьяными, что не могли стоять, то они еще и не смогут толком вспомнить, что там происходило", – рассказала юрист-криминалист Анна Маляр.

Новости
"Несколько раз выстрелил из воздушки": появились жуткие подробности убийства копами 5-летнего Кирилла

Кирилл Тлявов

Кирилл Тлявов

Факты

Кроме того, по ее словам, начали исчезать доказательства, которые еще можно было бы приобщить к делу. К примеру, колесо, по которому должна была попасть пуля, которая раздробила череп ребенку.

"Еще несколько дней назад колесо было и, скорее всего, часто служило хорошей опорой для стрельбы. На нем могли остаться следы пороха или отпечатки пальцев, но его нет. Место вылизано", – поделилась эксперт.

Сомнения вызвала и предполагаемая квалификация преступления. "Огромный вопрос, было ли тут именно умышленное убийство, потому что, если мы говорим, об умышленном – это означает, что планировали убить именно этого ребенка, договорились об этом, стреляли не просто так по банкам, а именно с целью кого-то убить. По состоянию на сейчас такой информации пока нет", – отметила Маляр.

По мнению эксперта, в действиях полицейских есть признаки убийства по неосторожности. "С квалификацией "умышленное убийство" дело поступит в суд, и очень просто будет ее развалить. Поэтому я надеюсь, что в течение досудебного расследования произойдет переквалификация", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Убийство полицией ребенка под Киевом" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство полицией ребенка под Киевом
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel