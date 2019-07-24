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"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

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В городе Судак в аннексированном Крыму отдыхающие продолжают купаться на пляже, загрязненном сточными водами после аварии на коллекторе.

ЧП произошло в районе горы Алчкак и пансионата "Медвежонок". При этом некоторые из посетителей пляжа признались, что об аварии даже не слышали, передает "Крым.Реалии".

В то же время на фото заметно, что вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах.

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Иллюстрация. Крым, Судак

Иллюстрация. Крым, Судак

krym4you.com

Ранее в оккупационной "администрации" Судака просили туристов не купаться в этом районе.

Судак

Судак

Крым.Реалии

Судак

Судак

Крым.Реалии

"А где нам тогда купаться в Судаке?" – спросила понаехавшая студентка из Нижнего Новгорода корреспондента.

Я понимаю, почему немцы (во времена Второй Мировой войны, с 1939 по 1941 союзники СССР и друзья Сталина) говорили "русиш швайне", – высказался в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Судак

Судак

Крым.Реалии

"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

Скриншот

"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

Комментарии пользователей сети

"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

Комментарии пользователей сети

Напомним, ранее ЧП с фекалиями в Крыму произошло на одном из пляжей курортного Коктебеля. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.

Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.

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Темы
Аннексия Крыма Летний отдых
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
отдых Крым отдых фотографии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Этого вам не расскажут. Власти США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в небе над Донбассом пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Об этом рассказал в документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения. Фильм был опубликован на видеохостинге YouTube 20 июля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Полковник рассказал, что малайзийской стороне пришлось провести секретную операцию, чтобы заполучить бортовые самописцы. Чтобы попасть на место крушения, малайзийским военным пришлось тайно ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он подчеркивает, что то расследование, которое ведет Совместная следственная группа (JIT, ССГ), совершенно игнорирует Малайзию и те данные, которыми она располагает по катастрофе. «Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нёс ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — сказал Мохамад.
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