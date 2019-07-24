"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

В городе Судак в аннексированном Крыму отдыхающие продолжают купаться на пляже, загрязненном сточными водами после аварии на коллекторе.
ЧП произошло в районе горы Алчкак и пансионата "Медвежонок". При этом некоторые из посетителей пляжа признались, что об аварии даже не слышали, передает "Крым.Реалии".
В то же время на фото заметно, что вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах.
Иллюстрация. Крым, Судак
krym4you.com
Ранее в оккупационной "администрации" Судака просили туристов не купаться в этом районе.
Судак
Крым.Реалии
Судак
Крым.Реалии
"А где нам тогда купаться в Судаке?" – спросила понаехавшая студентка из Нижнего Новгорода корреспондента.
Я понимаю, почему немцы (во времена Второй Мировой войны, с 1939 по 1941 – союзники СССР и друзья Сталина) говорили "русиш швайне", – высказался в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.
Судак
Крым.Реалии
Скриншот
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Напомним, ранее ЧП с фекалиями в Крыму произошло на одном из пляжей курортного Коктебеля. Очевидцы сняли инцидент на видео.
Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.
Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.
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