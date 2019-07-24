"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

В городе Судак в аннексированном Крыму отдыхающие продолжают купаться на пляже, загрязненном сточными водами после аварии на коллекторе.

ЧП произошло в районе горы Алчкак и пансионата "Медвежонок". При этом некоторые из посетителей пляжа признались, что об аварии даже не слышали, передает "Крым.Реалии".

В то же время на фото заметно, что вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах.

Иллюстрация. Крым, Судак krym4you.com

Ранее в оккупационной "администрации" Судака просили туристов не купаться в этом районе.

Судак Крым.Реалии

Судак Крым.Реалии

"А где нам тогда купаться в Судаке?" – спросила понаехавшая студентка из Нижнего Новгорода корреспондента.

Я понимаю, почему немцы (во времена Второй Мировой войны, с 1939 по 1941 – союзники СССР и друзья Сталина) говорили "русиш швайне", – высказался в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Судак Крым.Реалии

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Напомним, ранее ЧП с фекалиями в Крыму произошло на одном из пляжей курортного Коктебеля. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.

Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.

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