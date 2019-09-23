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24 сентября • обновлено в 00:34
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ГБР взялось за олигарха Жеваго: что известно

1.7т Читать материал на украинском

Олигарха и бывшего народного депутата Константина Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, Жеваго необходимо явиться в Госбюро расследований в пятницу, 27 сентября, в 11:00.

Экс-нардепу хотят вручить "уведомление о подозрении и допросе в качестве подозреваемого".

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Не уточняется, по какой статье подозревается Жеваго, однако указано, что уголовное производство было открыто 14 июня 2019 года.

Константин Жеваго

Константин Жеваго

fttc.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными, а именно - неуплате его заводом штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

При этом также 5 августа в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Указывалось, что причастным к схеме может быть один из экс-нардепов. Основным бенефициаром банка, по данным СМИ, был именно Жеваго.

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Персона
Константин Жеваго
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какие шесть лямов гривен? Жены чиновниников евро вывозят в ЕС килограммами и мешками, даже без пересчёта в суммы налички, а здесь о копейках в шесть лямов и чего? Гривен!
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