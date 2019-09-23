ГБР взялось за олигарха Жеваго: что известно

Олигарха и бывшего народного депутата Константина Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, Жеваго необходимо явиться в Госбюро расследований в пятницу, 27 сентября, в 11:00.

Экс-нардепу хотят вручить "уведомление о подозрении и допросе в качестве подозреваемого".

Не уточняется, по какой статье подозревается Жеваго, однако указано, что уголовное производство было открыто 14 июня 2019 года.

Константин Жеваго fttc.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными, а именно - неуплате его заводом штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

При этом также 5 августа в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Указывалось, что причастным к схеме может быть один из экс-нардепов. Основным бенефициаром банка, по данным СМИ, был именно Жеваго.

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