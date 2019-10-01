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1 октября • обновлено в 22:06
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ГБР взялось за Луценко из-за "слуги народа": он ответил на обвинения

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко из-за заявления председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Речь идет о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением для поддержки нелегального казино. Об этом в комментарии УНН сообщил и. о. начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко.

"На это лицо по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 УК", – рассказал он.

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ГБР взялось на Луценко из-за Арахамии

ГБР взялось на Луценко из-за Арахамии

По данным Билоусенко, в ГБР поступило заявление Арахамии о преступлении, согласно которому усматривается возможное совершение Луценко по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Сам Луценко с удивлением отреагировал на действия ГБР, открестившись от обвинений.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу:Как вообще можно быть акционером нелегального казино?" – написал Луценко в Facebook.

Экс-генпрокурор также подчеркнул, что прошел полную проверку декларации и все его доходы и расходы за период пребывания у власти были подтверждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко пригрозил Арахамии судом за публичное обвинение в поддержке нелегального казино.

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Персоны
Юрий Луценко Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Акционером казино прокурор может быть предоставлением " крыши"!
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филипп филипыч
филипп филипыч
взялось за или взъелось на. а по теме: югик самый честный прокурор. спросите любого майдановца - докажут на раз два))
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