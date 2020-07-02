ГБР вывело из строя систему ПВО Украины: журналист назвал причиной закупку запчастей в России

Сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300 – клистроны – можно приобрести только в России. Их закупки и поставки были секретными и нелегальными.

Об этом рассказал блогер и журналист Юрий Бутусов в Facebook. Закупку оборудования в РФ проводили в тайне от кремлевских спецслужб.

“Клистроны для С-300 можно купить только в РФ. Это хорошо известная проблема – в 2014-м году бывший директор полтавского завода "Знамя" Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300. В 2016-м его освободили по обмену. В общем, обыски и изъятия клистронов – это гарантированное уголовное дело. Ведь закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные, первичных документов нет. И все об этом знают”, – написал Бутусов.

По его мнению такую проблему обеспечения ВСУ нужно решать не в Хмельницком суде, а на уровне Верховного Главнокомандующего и министера обороны.

“В результате на основании решения Хмельницкого районного суда (!) следователи ГБР фактически вывели из строя действующую систему вооружений! Это просто не укладывается в голове. Оказывается, Вооруженные силы не могут решить один из ключевых вопросов обороноспособности страны ни с Верховным Главнокомандующим Зеленским, ни с министром обороны Тараном, и одно из командований вынуждено обращаться в Фейсбуке (!) к общественности (!), чтобы привлечь внимание к катастрофической ситуации! Цензурных слов нет. То есть управление силовыми структурами отсутствует”, – высказал негодование журналист.

По его мнению, в Украине до сих пор, очевидно, нет никакой политики по нелегальным закупкам вооружения в РФ.

“Никакого внимания к проблемам армии в окружении президента нет. Информации о реальной обстановке нет. Заявление командования Воздушных сил – это просто вопиющая демонстрация безответственности Владимира Зеленского и его подчиненных” – написал Бутусов.

Он предположил, что обыски ГБР в трех бригадах Вооруженных сил Украины связаны с поиском компромата на пятого президента Украины Петра Порошенко и его окружение.

“В чем суть дела? ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Где найти компромат? На закупках запасных частей, которые Украина закупает в России”, – заявил журналист.

Также он высказал опасение, что это расследование раскроет, кто и каким путём покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, а Украина потеряет каналы поставки важных приборов.

“Я связался с источниками в руководстве ДБР, довёл всю информацию по делу, и мне сказали, что дело будет взято на контроль в центральный аппарат, а клистроны будут немедленно возвращены в воинские части. От себя рекомендую одно сотрудникам ГБР – немедленно закройте дело за отсутствием состава преступления, иначе этим делом вы задокументируете самих себя”, – резюмировал Бутусов.

По мнению блогера, обыски ГБР в ВСУ связаны с поиском компромата на прошлую власть (Facebook Юрия Бутусова)

По мнению блогера, обыски ГБР в ВСУ связаны с поиском компромата на прошлую власть (Facebook Юрия Бутусова)

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.