ГБР вернуло ВСУ изъятое имущество и отстранило причастных к обыскам

В четверг, 2 июля, в 22:50 Государственное бюро расследований вернуло в воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъятые военные приборы (клистроны) к зенитным ракетам С-300.

Как сообщается на официальном сайте ГБР, по факту изъятия военных приборов начатое служебное расследование.

"Должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их последующем увольнении", – говорится в сообщении.

Сейчас материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

Также, по материалам управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.

Журналист Юрий Бутусов предположил, что обыски ГБР в трех бригадах ВСУ связаны с поиском компромата на пятого президента Украины Петра Порошенко и его окружение.

По его словам, в результате обысков были изъяты клистроны к С-300, которые можно приобрести только в России, а их закупки и поставки были секретными и нелегальными.

“На основании решения Хмельницкого районного суда следователи ГБР фактически вывели из строя действующую систему вооружений", – заявил журналист.