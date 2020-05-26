ГБР устроило "маски-шоу" с повесткой для Порошенко в Музее Гончара

Спецназ ГБР ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где сегодня открылась экспозиция картин из коллекции семьи Порошенко, написанных художниками с украинскими корнями. О подробностях происшествия в эфире одного из телеканалов рассказал ее очевидец, блогер, общественный активист и ветеран АТО Александр Погребиский.

"Сегодня состоялись настоящие "маски-шоу" времен Януковиче возле музея, которое по сути устроили сотрудники ГБР. Сначала следователи зашли в галерею и начали ее осматривать, и когда адвокат Головань начал их спрашивать, что они здесь делают и с каким процессуальным действием они здесь находятся, они не смогли ответить на вопрос. Адвокат показал им свои документы, они убежали в машину, потом вернулись вместе со спецназом в масках, в дорогой специальной одежде. Забежали с этим спецназом в администрацию Музея Ивана Гончара. Заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит", - сообщил Погребиский.

Он также выложил на своей странице в Фейсбуке стрим с места происшествия.

Как отмечают очевидцы событий, перед тем, как ворваться в помещение, люди, назвавшиеся сотрудниками ГБР, в течение длительного времени сидели в микроавтобусе возле музея. Мужчина, представившийся следователем Дощенко, в течение 30 минут общался с кем-то по телефону. Когда он завершил разговор, все прибывшие еще некоторое время сидели в автомобилях и, похоже, чего-то ожидали.

По словам свидетелей, люди, которые ворвались в музей, были в масках и с оружием.

По поводу инцидента в Музее Гончара высказался адвокат Петра Порошенко Игорь Головань. Он утверждает: все, что делали люди, представившиеся сотрудниками ГБР, противоречило закону.

"Значительно труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время они только то и делают, что нарушают законы и права граждан. Петр Порошенко приглашал людей прийти и посмотреть, а не вваливаться по-бандитски с оружием, в масках, а затем убегать и снова возвращаться. А сейчас мы здесь стоим. Может, они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, что президент Зеленский обещал нам приключения. И мы имеем приключения. Это обещание он не нарушил", - подчеркнул Головань.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко открыл выставку семейной коллекции картин и подколол ГБР, пригласив его следователей ознакомиться с доказательствами законности приобретения им произведений искусства.

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