ГБР проверит законность назначение Гройсмана премьером

Печерский районный суд Киева разрешил ГБР изъять документы из Офиса президента в рамках расследования якобы злоупотребления властью при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

Об этом говорится в решении следственного судьи Татьяны Ильевой от 17 октября 2019 года.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году в Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в ВР", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование намерено изучить предложения коалиции "Европейская Украина" по представлению президента о назначении на должность премьер-министра Гройсмана. Также ГБР проверит другие служебные документы, которые были составлены для назначения Гройсмана, такие как служебные записки и справки.

Также ГБР изучат документы, которые касались назначения главой правительства Арсения Яценюка. Это нужно для того, чтобы сравнить процедуры назначения премьером в обоих случаях.

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, народных депутатов начали вызывать на допросы в ГБР для выяснения обстоятельств назначения Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Напомним, что Гройсман подал в отставку с поста премьер-министра 20 мая 2019 года.

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