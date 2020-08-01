ГБР проверит законность ликвидации "полтавского террориста"
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства "полтавского террориста" Романа Скрипника. Там проверяют, не превысила ли полиция полномочия в ходе спецоперации.
Об этом со ссылкой на заявление бюро сообщил "Интерфакс-Украина".
"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3.00 в селе Опошня правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – заявили в Госбюро.
По факту гибели Скрипника бюро открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "Умышленное убийство").
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
За помощь в его поимке было обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.
Ночью 1 июля Скрипника ликвидировал КОРД, когда его обнаружила полиция на окраине поселка Опошня Зеньковского района на Полтавщине.
По данным источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, в момент ликвидации Скрипник подорвался на собственной гранате.