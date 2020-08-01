ГБР проверит законность ликвидации "полтавского террориста"
ГБР начало проверку обстоятельств ликвидации "полтавского террориста" Скрипника. Коллаж Обозревателя
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства "полтавского террориста" Романа Скрипника. Там проверяют, не превысила ли полиция полномочия в ходе спецоперации.
Об этом со ссылкой на заявление бюро сообщил "Интерфакс-Украина".
"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3.00 в селе Опошня правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – заявили в Госбюро.
По факту гибели Скрипника бюро открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "Умышленное убийство").
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
За помощь в его поимке было обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.
Ночью 1 июля Скрипника ликвидировал КОРД, когда его обнаружила полиция на окраине поселка Опошня Зеньковского района на Полтавщине.
По данным источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, в момент ликвидации Скрипник подорвался на собственной гранате.