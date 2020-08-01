ГБР проверит законность ликвидации "полтавского террориста"

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства "полтавского террориста" Романа Скрипника. Там проверяют, не превысила ли полиция полномочия в ходе спецоперации.

Об этом со ссылкой на заявление бюро сообщил "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3.00 в селе Опошня правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – заявили в Госбюро.

По факту гибели Скрипника бюро открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "Умышленное убийство").

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