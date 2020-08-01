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ГБР проверит законность ликвидации "полтавского террориста"

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Расследования
3,0 т.
Убили полтавского террориста Романа Скрипника

ГБР начало проверку обстоятельств ликвидации "полтавского террориста" Скрипника. Коллаж Обозревателя

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства "полтавского террориста" Романа Скрипника. Там проверяют, не превысила ли полиция полномочия в ходе спецоперации.

Об этом со ссылкой на заявление бюро сообщил "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3.00 в селе Опошня правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – заявили в Госбюро.

По факту гибели Скрипника бюро открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "Умышленное убийство").

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