ГБР провело обыск у Микитася: озвучены новые обвинения против застройщика

Государственное бюро расследований провело обыск по месту проживания народного депутата 8 созыва, скандального застройщика Максима Микитася.

Об этом в среду, 11 декабря сообщает пресс-служба ГБР. Отметим, имя подозреваемого не указано, однако по данным "Украинской правды", речь идет именно о Микитасе.

"Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 2 млн грн", – сказано в сообщении.

ГБР провело обыск у Микитася

В ГБР отметили, что в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.

Следствие также выяснило, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа.

Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.

Дело квалифицировали по статьям легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, накануне пранкер Джокер показал "черную" бухгалтерию Микитася: застройщик потратил деньги вкладчиков на элитные авто, недвижимость и взятки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!