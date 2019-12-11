ГБР провело обыск у Микитася: озвучены новые обвинения против застройщика

Государственное бюро расследований провело обыск по месту проживания народного депутата 8 созыва, скандального застройщика Максима Микитася.
Об этом в среду, 11 декабря сообщает пресс-служба ГБР. Отметим, имя подозреваемого не указано, однако по данным "Украинской правды", речь идет именно о Микитасе.
"Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 2 млн грн", – сказано в сообщении.
ГБР провело обыск у Микитася
В ГБР отметили, что в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.
Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.
Следствие также выяснило, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа.
Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.
Дело квалифицировали по статьям легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, накануне пранкер Джокер показал "черную" бухгалтерию Микитася: застройщик потратил деньги вкладчиков на элитные авто, недвижимость и взятки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 г. против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
2 октября НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило экс-нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом. В начале Микитасю назначили 5, 5 млн грн залога, который был внесен. Однако в связи с серьезностью обвинений сумму изменили на 80 млн. Он внес средства и вышел на свободу.
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