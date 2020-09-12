ГБР открыло несколько производств из-за срыва операции по "вагнеровцам", – Венедиктова
Государственное бюро расследований открыло несколько уголовных производств по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников российской частной военной компании "Вагнера" в Украину.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру. По ее словам, сразу после того, как эта информация попала в СМИ, в бюро зарегистрировали производства. В то же время Венедиктова заявила, что ей неизвестно, что такая спецоперация готовилась.
"Мне лично неизвестно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется", – сказала она.
Генпрокурор также отметила, что органы досудебного следствия должны допросить всех, кто распространял информацию о срыве спецоперации и якобы причастности к этому людей из Офиса президента Украины.
Также Венедиктова заверила, что украинская сторона действовала строго в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов "ПГК Вагнер".
"Когда начали развиваться эти события, было понятно, что это опять же случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожными. Мы действовали строго в рамках закона. Мы, конечно, отправили ходатайство о выдаче, потому что мы считаем, что это преступники, которые воевали против Украины", – подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.
Изначально Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.