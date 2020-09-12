ГБР открыло несколько производств из-за срыва операции по "вагнеровцам", – Венедиктова

Государственное бюро расследований открыло несколько уголовных производств по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников российской частной военной компании "Вагнера" в Украину.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру. По ее словам, сразу после того, как эта информация попала в СМИ, в бюро зарегистрировали производства. В то же время Венедиктова заявила, что ей неизвестно, что такая спецоперация готовилась.

"Мне лично неизвестно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется", – сказала она.

Генпрокурор также отметила, что органы досудебного следствия должны допросить всех, кто распространял информацию о срыве спецоперации и якобы причастности к этому людей из Офиса президента Украины.

Также Венедиктова заверила, что украинская сторона действовала строго в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов "ПГК Вагнер".

"Когда начали развиваться эти события, было понятно, что это опять же случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожными. Мы действовали строго в рамках закона. Мы, конечно, отправили ходатайство о выдаче, потому что мы считаем, что это преступники, которые воевали против Украины", – подчеркнула она.

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