ГБР открыли доступ к гостайнам: что происходит

Печерский районный суд Киева предоставил Госбюро расследований доступ к указам пятого президента Петра Порошенко, в том числе секретным.
Речь идет о деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе, говорится в постановлении суда.
Отмечается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну.
ГБР дали доступ к гостайнам
В частности, следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.
Как писал OBOZREVATEL, ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене.
Все претензии касаются событий 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.
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