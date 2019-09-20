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20 сентября • обновлено в 19:04
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ГБР открыли доступ к гостайнам: что происходит

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Печерский районный суд Киева предоставил Госбюро расследований доступ к указам пятого президента Петра Порошенко, в том числе секретным.

Речь идет о деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе, говорится в постановлении суда.

Отмечается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну.

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ГБР дали доступ к гостайнам

ГБР дали доступ к гостайнам

В частности, следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.

Как писал OBOZREVATEL, ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене.

Все претензии касаются событий 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований пленные моряки
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