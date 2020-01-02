ГБР назначило главного следователя по "делам Майдана": всплыл скандальный факт

Заместителя главы ГБР Александра Буряка назначили руководителем отдела по расследованиям "дел Майдана".

Об этом сообщила пресс-служба Бюро. Ранее Буряк отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

"Завершение расследования дел Майдана – одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне", – отметил Буряк.

Он добавил, что "сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в Закон Украины "О Государственном бюро расследований".

Александр Буряк ГБР

В свою очередь адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская напомнила, что тот самый "Саша" на "пленках ОАСК" вместе с скандальным судьей Павлом Вовком "согласовывал решение по судье Майдану Аблову".

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований по итогам прошедшего 2019 года отчиталось о своей неудовлетворительной работе. Руководство признало, что ведомство "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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