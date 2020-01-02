Главная Новости
2 января • обновлено в 21:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ГБР назначило главного следователя по "делам Майдана": всплыл скандальный факт

3.5т
Читать материал на украинском

Заместителя главы ГБР Александра Буряка назначили руководителем отдела по расследованиям "дел Майдана".

Об этом сообщила пресс-служба Бюро. Ранее Буряк отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

"Завершение расследования дел Майдана – одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне", – отметил Буряк.

Новости
Следователей ГБР могут принудительно доставить в суд – адвокат Порошенко

Он добавил, что "сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в Закон Украины "О Государственном бюро расследований".

Александр Буряк

Александр Буряк

ГБР

В свою очередь адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская напомнила, что тот самый "Саша" на "пленках ОАСК" вместе с скандальным судьей Павлом Вовком "согласовывал решение по судье Майдану Аблову".

ГБР назначило главного по "делам Майдана": всплыл скандальный факт
ГБР назначило главного по "делам Майдана": всплыл скандальный факт

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований по итогам прошедшего 2019 года отчиталось о своей неудовлетворительной работе. Руководство признало, что ведомство "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Расстрелы на Майдане" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
38
11
Смешно
1
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Неужели будут расследовать убийства сотрудников МВД во время массовых беспорядков 2014 года ("майдан")?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Махал Махалыч, судя по Вашему мычанию, то да. Продолжайте мычать и скулить. У Вас это не плохо получается
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Крымчанин Юрий, В заголовке написано Скандально, тому как предположительно у этого зама хватит смелости обнародовать давно известный факт, что это была никакая не революция, а банальный переворот. Но на самом деле этого конечно не будет, тому как организаторы и спонсоры переворота поставили сейчас своих людей управлять колонией с центром в Киеве.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги