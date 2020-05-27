ГБР на международном уровне требуют призвать к ответу за штурм Музея Гончара

Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ІСОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевшие место 26 мая 2020 года в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" в Киеве. Позиция членов комитета по указанному инциденту была обнародована на странице ICOM Ukraine в Фейсбук.

ГБР ворвалось в Музей Гончара Facebook ICOM Ukraine

"Сотрудники Государственного бюро расследований при проведении следственных действий в рамках одного из уголовных производств применили силу для проникновения в выставочное помещение музея – взломали дверь, вытолкнули директора – Петра Ивановича Гончара, и заблокировали вход. Что происходило в это время в помещениях музея – неизвестно, поскольку сотрудников Музея Гончара, народных депутатов, которые прибыли на место, и журналистов внутрь не пропускали", - констатируют ход событий в ICOM Ukraine.

В то же время, авторы сообщения утверждают: представители полиции, присутствовавшие при упомянутых событиях, ограничились наблюдением и принятием заявлений от директора музея и других лиц.

"ІСОМ Украины не считает возможным давать оценку содержанию уголовного производства и действиям его фигурантов, это – компетенция правоохранительных органов. В то же время подобные действия сотрудников ГБР вредят принципу верховенства права и подрывают общественное доверие", - заявляют в украинском комитете ICOM.

ГБР ворвалось в Музей Гончара Facebook ICOM Ukraine

В организации отмечают: подобные действия силовиков - недопустимы, поэтому они должны получить надлежащую оценку, а виновные - понести наказание.

"Музеи является публичным пространством, местом хранения общего наследия и диалога. Они ожидают от правоохранительных органов защиты и поддержки, а не агрессии и насилия на границе актов вандализма. В последний раз правоохранители врывались в помещение музея силой в январе 2014-го. Эта практика должна быть навсегда искоренена. Требуем от руководства ГБР принести извинения Петру Гончару и провести служебное расследование данного инцидента", - потребовали в украинском комитете ICOM.

ГБР ворвалось в Музей Гончара Facebook ICOM Ukraine

Со своим заявлением относительно вторжения ГБР выступили также в Музее Гончара. На официальной странице Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" появилось сообщение о том, что 26 мая в помещении музея состоялась презентация для прессы коллекции картин семьи Порошенко, которая станет доступной для широкой общественности после завершения карантина в Киеве.

Фото Богдана Пошивайло

"После презентации представители Государственного бюро расследований вторглись в выставочный зал музея. Они заявили, что совершили эти действия в связи "с наличием информации об угрозе имуществу и необходимостью спасения его". Проникновение в помещение представителями ГБР произошло без судебного решения и при отсутствии согласия директора музея, который является материально ответственным за сохранение музейных ценностей, а также художественных произведений с выставки, которые на период ее проведения попадают под учет музея", - рассказали в музее.

По словам сотрудников центра, представители ГБР заблокировали вход и помешали попаданию директора в помещение музея, в частности в зал с выставкой.

"Следователи ворвались в здание, повредив две группы входных дверей. Директором музея было подано заявление в Национальную полицию о повреждении государственного имущества и проникновении в помещение без его разрешения. Позже, благодаря настойчивому требованию директора, представители ГБР впустили его в зал с выставкой", - объяснили в Музее Гончара.

Фото Богдана Пошивайло

Фото Богдана Пошивайло

Фото Богдана Пошивайло

Согласно заявлению сотрудников музея, к вечеру 26 мая представители ГБР описали выставленные картины из частной коллекции Порошенко, признали их вещественным доказательством и назначили ответственным хранителем этих доказательств директора НЦНК "Музей Ивана Гончара" Петра Ивановича Гончара. Все полотна будут храниться в музее до определению их юридической судьбы.

Фото Богдана Пошивайло

"Представителями ГБР по результатам проведенного несанкционированного обыска изъяты из экспозиции документы, подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины. Они были публично выставлены обзору, как правовое основание нахождения этих картин в музее. Мы обеспокоены этой ситуацией, ведь она является угрожающей не только для культурной сферы, но и для всего украинского общества. Музеи ни при каких обстоятельствах не должны быть объектом правового унижения и вандализма со стороны правоохранительных органов", - заявили в Музее Гончара

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

ГБР открыла очередное производство против Петра Порошенко из-за якобы незаконной покупки им произведений искусства

Пятого президента Украины даже вызвали по этому поводу на допрос - посредством записанного следователем видеоролика, а не так, как это предусмотрено действующим УПК

В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье

Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма

После штурма ГБР из музея исчезли выставленные в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал