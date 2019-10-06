ГБР крышует контрабанду на Одесской таможне

Государственное бюро расследований обеспечивает защиту для контрабандной деятельности на Одесской таможне.

Как говорится в статье Юрия Бутусова на "Цензор.НЕТ",системной борьбы с контрабандой в государстве не ведется. Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому – вертикали сбора взяток и откатов не существует, никто никого не загоняет, и это новая для Украины ситуация, сообщает Прямой.

Но в то же время не выстроена и система управления, поэтому коррупция децентрализировалась и перешла на местный уровень.

Итак, какая ситуация с контрабандой на Одесской таможне?

Самые большие объемы импорта идут здесь. Из Китая и Турции – морскими контейнерами. Из Турции - автомобильным транспортом. Из Китая – автомобильным транспортом через Европу.

Здесь все традиционно – руководство таможней по-прежнему в руках людей, назначенных ставленником Гройсмана Александром Власовым. Власова президент Зеленский заставил уволиться. А кадры его трудятся по-прежнему на главных таможенных воротах страны. Начальник таможни – Мартынов Сергей, начальник таможенного поста "Черноморск" – Меркатун Анатолий, начальник таможенного поста "Одесса-центральный" – Домнич Александр.

Самые большие объемы недостоверного декларирования и неуплаты таможенных сборов тоже идут здесь.

Одесская таможня hyser.com.ua

Основные операторы по провозу грузов по "модным" схемам в Одессе:

1)Альперин Вадим – фигурант уголовного дела НАБУ, в интернете о нем пишут, как об одном из крупнейших контрабандистов, который сохраняет влияние и связи во власти уже 28 лет.

2) Фирманюк Орест – как пишут о нем в интернете, один из крупнейших контрабандистов за последние 10 лет. В частных разговорах с таможенниками регулярно ссылается на тесное общение с Алексеем Гончаруком. Фирманюк работает на терминале "Бонд" поста "Черноморск". На терминале "Бонд" автомобили с грузами, подконтрольными Фирманюку пользуются особым вниманием. Фирманюк также один из многолетних при всех властях воротил.

3) Семенцов Ростислав – родной брат начальника Департамента защиты экономики Нацполиции по Одесской области Семенцова Алексея (работает на терминале Лиски поста "Одесса- Центральный").

4) Виктор Шерман (работает на терминале АвтоЗАЗ поста "Черноморск").

5) Александр Чудаков – фигурант уголовного дела СБУ по контрабанде сигарет, по данным в интернете, – доверенное лицо бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра (работает на терминале Лиски поста "Одесса-Центральный").

6) Студенец Вячеслав – по данным в интернете, это зять бывшего прокурора Одесской области Галкина Александра.

7) Влад Берега – в зоне деятельности таможенного поста "Одесса Центральный".

8) Симонов Вадим – представитель народного депутата Николая Паламарчука. Он оператор, а Паламарчук его связь.

9) Черный Сергей – представляет интересы бывшего начальника 4 управления СБУ по Одесской области

Разумеется, вся эта система без "крыши" существовать не может. Вот кто светится сейчас в делах вокруг Одесской таможни:

Государственное бюро расследований – Моргун (советник главы ГБР Р.Трубы).

Бывший департамент защиты экономики Нацполиции – по данным в интернете, это связка Семенцов (начальник управления ДЗЭ НПУ Одесской области) – Целиков (начальник отдела в ДЗЭ НПУ Одесской области).

Департамент организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы – Василий Поезд, по данным в интернете, имеющий близкие контакты с одиозным налоговым генералом времен Януковича – Юрием Атаманюком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе таможенные экспедиторы из Одессы провели пикетирование здания Государственной таможенной службы Украины. Они требовали от ГФС разблокировать работу их бизнеса, остановить коррупцию на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров.

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