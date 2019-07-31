ГБР и СБУ устроили массовые обыски на Днепропетровщине

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделениях полиции и на товарной бирже из-за незаконной продажи арестованной сельхозпродукции.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, отметив, что в следственных действиях также задействованы прокуроры Генеральной инспекции ГПУ и сотрудники Службы безопасности Украины.

По ее словам, обыски проводятся с целью установления обстоятельств уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области.

Укринформ

"Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", — пояснила Варченко.

Замдиректора ГБР сообщила, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тыс. грн.

"Арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", — подчеркнула она.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как писал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура вместе с СБУ 22 июля провела обыски на предприятии "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" и в Кабмине. Причина — хищение на сумму $6,7 млн.

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