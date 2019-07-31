Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ГБР и СБУ устроили массовые обыски на Днепропетровщине

2.5т Читать материал на украинском

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделениях полиции и на товарной бирже из-за незаконной продажи арестованной сельхозпродукции.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, отметив, что в следственных действиях также задействованы прокуроры Генеральной инспекции ГПУ и сотрудники Службы безопасности Украины.

По ее словам, обыски проводятся с целью установления обстоятельств уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором прокуратуры Днепропетровской области.

ГБР и СБУ устроили массовые обыски на Днепропетровщине

Укринформ

"Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", — пояснила Варченко.

Новости
Возмутительные масштабы: в Украине устроили массовые обыски таможенников

Замдиректора ГБР сообщила, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тыс. грн.

"Арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", — подчеркнула она.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как писал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура вместе с СБУ 22 июля провела обыски на предприятии "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" и в Кабмине. Причина — хищение на сумму $6,7 млн.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Ольга Варченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel