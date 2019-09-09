Я сейчас напишу вещь, которую у нас боятся публично обсуждать, но от этого зависит наш суверенитет.

От войны устали все. И именно этот фактор может сыграть сейчас против государственности Украины. Ибо прекращение огня, который истощил всех нас, начали ошибочно принимать за прекращение войны.

Именно сейчас общество в таком состоянии, когда время запускать кампанию - все ради прекращения огня. И ее запустят - мне так кажется. Если новая власть не защитит Украину от информационных спецопераций кремля.

Нам запустят в информпространство "человеческое лицо" врага и месседж о том, что ради мира и человеческой жизни можно и поступиться чем-то.

И тогда перед многими из нас предстанет огромный соблазн - а может и действительно пойти на условия кремля, ведь мир и жизнь людей - высшая ценность.

Вот чем вы готовы поступиться ради прекращения огня?

А ради ослабления контроля РФ над оккупированной частью востока?

От вашего ответа и от вашей позиции и будет зависеть - колония мы или суверенное государство. Потому что ваши взгляды социологи замеряют каждый день. О настроениях в нашем обществе знают и у нас, и на Западе, и в РФ - и их учитывают.

Поэтому, думайте. Потому что от всех нас зависит, достойны ли мы иметь собственное государство. Это на фоне человеческой жизни 5 лет - огромный срок, а на фоне истории становления государственности - это миг. Мгновение, которая может быть как началом, так и концом величественной истории.

p.s. Этот пост - чтобы подумать наедине с собой, разобраться в собственных государственных ценностях и взглядах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!