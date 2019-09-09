Я сейчас напишу вещь, которую у нас боятся публично обсуждать, но от этого зависит наш суверенитет.
От войны устали все. И именно этот фактор может сыграть сейчас против государственности Украины. Ибо прекращение огня, который истощил всех нас, начали ошибочно принимать за прекращение войны.
Именно сейчас общество в таком состоянии, когда время запускать кампанию - все ради прекращения огня. И ее запустят - мне так кажется. Если новая власть не защитит Украину от информационных спецопераций кремля.
Нам запустят в информпространство "человеческое лицо" врага и месседж о том, что ради мира и человеческой жизни можно и поступиться чем-то.
И тогда перед многими из нас предстанет огромный соблазн - а может и действительно пойти на условия кремля, ведь мир и жизнь людей - высшая ценность.
Вот чем вы готовы поступиться ради прекращения огня?
А ради ослабления контроля РФ над оккупированной частью востока?
От вашего ответа и от вашей позиции и будет зависеть - колония мы или суверенное государство. Потому что ваши взгляды социологи замеряют каждый день. О настроениях в нашем обществе знают и у нас, и на Западе, и в РФ - и их учитывают.
Поэтому, думайте. Потому что от всех нас зависит, достойны ли мы иметь собственное государство. Это на фоне человеческой жизни 5 лет - огромный срок, а на фоне истории становления государственности - это миг. Мгновение, которая может быть как началом, так и концом величественной истории.
p.s. Этот пост - чтобы подумать наедине с собой, разобраться в собственных государственных ценностях и взглядах.
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