Не секрет, что российские информационные операции является частью войны против Украины. Информационное оружие эффективнее военного, дешевле и позволяет захватить территорию противника без уничтожения инфраструктуры и отчасти сделать это руками самой страны-жертвы.

Появление и закрепление в переговорном процессе словосочетание " формула Штайнмайера " – это классический пример информационной спецоперации России, направленной на нейтрализацию негативного и скептического отношения украинцев к Минским соглашениям.

Использование такого словосочетания на непосвященного человека производит впечатление чего-то нового в переговорном процессе. Фамилия немецкого политика выполняет роль политически нейтрального источника этой идеи.

Но никакой идеи нет, как и нового. Проведение местных выборов в ОРДЛО и введение особого статуса территорий – это пункты Минских договоренностей

Нет ничего уникального в том, что Штайнмайер о них говорил, потому что о них говорят все лица, имеющие отношение к урегулирования конфликтаа.

На самом деле Российская Федерация реализовала успешный план принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

Так, в свое время, когда на востоке в адских боях гибли тысячи украинцев, а армия держалась на волонтерах и добровольцах, Украина подписала условия агрессора, которые были названы "Минскими соглашениями".

Минские соглашения являются ничем иным, как унизительным посягательством на суверенитет Украины и шантажом, подкрепленным российским тяжелым вооружением.

Невыполнение этих договоренностей является шагом к сохранению государственности. И, собственно, Украина уже подвела международное сообщество к необходимости поиска альтернативы Минским соглашениям. Вот в этот момент Россия и изобрела якобы "альтернативу" под красивым эффектным названием "формула Штайнмайера".

Радио Свобода

Почему это капкан Штайнмайера?

Для начала надо понять, что подписанные 1 октября 2019 письма не имеют юридической силы ни по форме, ни по существу. Это отрывки чьей-то переписки, которые не имеют силы договора. То есть, те кто представляют Россию и ее сателлитов – квазинародные республики, ничего нам не обещали.

Но главная проблема этих новых старых договоренностей в том, что их выполнение подвергает Украину угрозе гражданской войны.

Ведь введение особого статуса имеет ряд рисков для нашего государства, поэтому их выполнение должно происходить только после разработки и внедрения мер противодействия этим угрозам.

Более того, на момент подписания этой так сказать формулы у нашей власти уже должна быть на руках аналитика о худших сценариях последствий введения этих соглашений и план – кто и что делает, если эти угрозы станут реальными.

Например, если в ОРДЛО будет создана своя народная милиция, что является одним из условий особого статуса, то надо понимать – разработаны ли пути безопасного взаимодействия с ними на случай неповиновения, бунтов и мятежей.

Или что делать Украине, если выборы пройдут, ОБСЕ их признает, а контроль над своей границей Украина так и не восстановит. Ведь в Минских соглашениях от 2015 года в п.9 довольно четко установлен этот порядок – сначала выборы, потом восстановление контроля над границей.

Что такое особый статус ОРДЛО?

Условия особого статуса ОРДЛО – это, собственно, и есть цена мира. Напомню, что у нас уже есть закон "об особом статусе" во исполнение Минских соглашений, который будет действовать до конца 2019. Из него можно понять, как концептуально выглядит "особый статус" в контексте наших мирных договоренностей.

То есть, это цена мира по состоянию на 2014 – 2015. Но с большой вероятностью эти положения перейдут в новый закон "об особом статусе", который Рада должна принять уже в начале 2020 года и о котором упоминается в "формуле Штайнмайера".

Итак, вкратце, что такое "особый статус":

– недопущения уголовного преследования и наказания – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей;

– право языкового самоопределения каждого жителя ОРДЛО, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучение и поддержки русского и любого другого язык, их свободное развитие и равноправие;

– если состоятся внеочередные местные выборы в ОРДЛО, то нельзя будет досрочно прекратить полномочия депутатов;

– свои отдельные (для ОРДЛО) правила назначения руководителей прокуратуры, судов и своя народная милиция. В назначениях будут участвовать органы местного самоуправления;

– восстановление инфраструктуры ОРДЛО – объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала

– усиление и углубление добрососедских отношений между ОРДЛО и Россией на основе соглашений о приграничном сотрудничестве;

Возможно, сейчас добавят еще что-то, но вряд уменьшат уже существующие вышеперечисленные пункты, потому что это условия Путина и мы им четко следуем.

Риски и угрозы "особого статуса" ОРДЛО безопасности Украины

Ключевой риск заложен в наделении большими властными полномочиями определенные территории, которые даже не отвечают административно-территориальному делению Украины. Неравномерность властных полномочий на местном уровне запустит фрагментацию регионов Украины.

В такой ситуации очень сложно объяснить другим регионам и территориям, чем они хуже. Поэтому у власти должен уже быть разработан план ответа на эту огромный соблазн.

Еще одна серьезная угроза – это искусственно спровоцированный гражданский вооруженный конфликт. Как этой угрозе власть будет противостоять, если в ОРДЛО будут по сути "свои" прокуратура, полиция, суды.

Еще один риск заложен в особом статусе – это "особый порядок назначения руководителей прокуратуры, судов и народной полиции". Поскольку этим будут заниматься органы самоуправления ОРДЛО, то это будут узаконенные бандформирования.

Возвращение временно оккупированных территорий под контроль Украины оставит без работы тысячи людей, которые служили в незаконных вооруженных формированиях "ДНР / ЛНР". Их амнистируют, они имеют украинский паспорт и могут устроиться на работу в правоохранительные органы ОРДЛО.

Следующий риск или, скорее, вызов – это оставление на должностях лиц, которые на временно оккупированной территории работают в "прокуратуре", "судах", "органах власти" и совершают преступление против национальной безопасности Украины. Нигде не говорится о судьбе этих людей. Они продолжат работать?

Еще один антигосударственный механизм, заложенный в договоренностях – и в минских, и в формуле Штайнмайера – это дискриминация украинских граждан, которые покинули временно оккупированные территории и переселились на подконтрольную часть Украины.

Эти люди потеряли все и не получили ничего. Зато те, кто остался, будут иметь расширенные властные полномочия.

Новости Война срывает с людей маски

Едва ли не самая большая угроза подписанной формулы заключается в том, что ее не поддерживают украинцы.

По разным обнародованным замерам и опросам подавляющее большинство граждан Украины не поддерживает сценарий с предоставлением особого статуса ОРДЛО. Да, это лишает договоренности легитимности. Но главное - запускает очень рискованный конфликт внутри самого общества.

Поэтому судьбоносные решения относительно будущей судьбы Украины следует принимать, имея поддержку граждан Украины, а реализовывать только в комплексе с мерами безопасности, чтобы не получить мир ценой потери государства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.