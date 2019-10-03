Сейчас напишу страшное и, да, будут параллели с Украиной ...

Что меня больше всего поразило в книге "Примирение..." Энвера Джулимана и теперь не оставляет мое сознание, так это воспоминание боснийца о том, как за несколько дней до нападения сербов, сербы, проживавшие в боснийских городах, начали их оставлять, потому что им сообщили, что за несколько дней зачистят боснийцев и тогда можно будет вернуться.

Чтобы представить всю дикость ситуации, нужно знать следующее - после распада Югославии образовались независимые государства в границах бывших республик. Но Сербия (старший брат всех других республик) не согласилась с такими границами. Поэтому, как и наш "старший брат", поддержала финансово, политически и оружием сепаратистов так называемую "Республику Сербскую" на территории Боснии и Герцеговины.

В 1992 там началась война. Сербы решили очистить от боснийцев часть Боснии, провозгласить независимость этой части и в дальнейшем присоединить это "днрлнр" к великой Сербии.

И вот представьте себе, босниец вспоминает, что его друзья сербы, с которыми он вырос и жил в одном городе, просто выехали на три дня - переждать пока другие сербы убьют боснийцев, и его не предупредили. Ну, вы понимаете, что таких историй там были тысячи ... он об этом вспоминает как о явлении.

Депортированные из Сребреницы - в основном женщины и дети. Мужчин брали в плен и расстреливали

В конце концов состоялся геноцид боснийцев. Христиане сербы сжигали дома мусульманам боснийцам, массово насиловали их женщин, показательно калечили и убивали мужчин... морили голодом. Есть зафиксированные факты массовых смертей от голода в Сребренице, которую окружили сербы и затем уничтожили там более 8000 мужчин-боснийцев. Экскаваторами загребали тела в ямы и только по ДНК там более менее идентифицировали погибших.

Люди, это 1992-1995 год - это же не средневековье, это уже после Второй мировой.... это Европа, пусть не западная, но тем не менее.

Теперь готовьтесь ... еще информация к размышлению.

На момент резни в Сребренице, которую еще называют геноцидом боснийцев, там стояли миротворческие войска ООН (военные Голландии и Франции). Так вот голландцы признали виновными в том, что они не предоставили убежище боснийцам, те бедные бежали от смерти в лагерь миротворцев.

Сребреница была зоной ответственности голландских миротворцев

В уголовном производстве зафиксированы показания, как на глазах у миротворцев сербы резали, насиловали боснийцев, но никакой помощи не было. Признал это Верховный суд Голландии, что безусловно вызывает уважение к государству, хотя и не уменьшает вину его военных.

Конечно, напрашиваются параллели с отношением России к своим соседям. Она тоже воюет с бывшими республиками.... Но это еще не все.

Россия поддерживает Сербию в ООН, а Сербия Россию. Ворон ворону глаз не выклюет.

Россия в 2015 году наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о геноциде в Сребренице, где сербы в 1995г. убили 8000 боснийцев. России текст резолюции показался слишком сербофобским.

Ну и дальше дежавю... просила об этом Россию не сама Сербия, а официально обратилось боснийское "днрлнр", которое сейчас имеет даже своего президента.

Р.S. Я тоже после начала российско-украинской войны поняла, что среди соседей и тех, с кем выросла, могут найтись люди, которые на три дня покинут город, пока нас зачистят и не предупредят...

Да, собственно, на востоке это уже произошло. Как рассказывают мне наши люди, которых выгнала из дома война, когда в Украине вторгся агрессор, часть местных жителей стала на его сторону и приняла участие в преследованиях тех, с кем вместе росли, учились...

Такие истории имеет каждая война, потому что она срывает с людей маски.

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