Киселев и Ганапольский: российская оппозиционерка назвала возможных жертв Путина

Украинским спецслужбам после инсценуации убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко и получения информации о предполагаемых жертвах российских спецслужб стоит обратить внимание на безопасность тех оппонентов путинского режима, фамилии которых постоянно звучат в эфирах различных пропагандистских прокремлевских телеканалов.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Если подсказывать украинским спецслужбам, то я бы в первую очередь охраняла тех людей, о которых много говорят на российском телевидении. Сначала такую медийную персону создают, чтобы потом резонансной была ликвидация", - отметила она.

По ее словам, так называемый список потенциальных жертв можно составить, посмотрев ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Я желаю всем только добра и здоровья, но я бы порекомендовала быть острожными Илье Пономареву, Евгению Киселеву, Матвею Ганапольскому. Эти фамилии постоянно произносятся в эфирах у Соловьева. Послушайте какой-нибудь ужасный "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", и вы услышите фамилии тех, кого нужно охранять", - добавила Курносова.

Также она прокомментировала твитт редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которая приписала к убитым в Киеве известным деятелям и нардепа Владимира Парасюка.

"Это может быть и оговорка, а может быть и "слив". Илья Пономарев писал у себя в Facebook, что у украинских спецслужб есть информация, о "заказе" трех российских оппозиционеров в Украине. Мы понимаем, что российские спецслужбы ищут исполнителей в Украине и такие люди есть в любой стране. В Лондоне Скрипалей и то пытались отравить, а Литвиненко отравили", - заключила российская оппозиционерка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.