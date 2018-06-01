УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Киселев и Ганапольский: российская оппозиционерка назвала возможных жертв Путина

1.4тЧитать новость на украинском

Украинским спецслужбам после инсценуации убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко и получения информации о предполагаемых жертвах российских спецслужб стоит обратить внимание на безопасность тех оппонентов путинского режима, фамилии которых постоянно звучат в эфирах различных пропагандистских прокремлевских телеканалов.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Если подсказывать украинским спецслужбам, то я бы в первую очередь охраняла тех людей, о которых много говорят на российском телевидении. Сначала такую медийную персону создают, чтобы потом резонансной была ликвидация", - отметила она.

По ее словам, так называемый список потенциальных жертв можно составить, посмотрев ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Я желаю всем только добра и здоровья, но я бы порекомендовала быть острожными Илье Пономареву, Евгению Киселеву, Матвею Ганапольскому. Эти фамилии постоянно произносятся в эфирах у Соловьева. Послушайте какой-нибудь ужасный "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", и вы услышите фамилии тех, кого нужно охранять", - добавила Курносова.

Новости
"Воскрешение" Бабченко: Украина дала пояснения миру

Также она прокомментировала твитт редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которая приписала к убитым в Киеве известным деятелям и нардепа Владимира Парасюка.

"Это может быть и оговорка, а может быть и "слив". Илья Пономарев писал у себя в Facebook, что у украинских спецслужб есть информация, о "заказе" трех российских оппозиционеров в Украине. Мы понимаем, что российские спецслужбы ищут исполнителей в Украине и такие люди есть в любой стране. В Лондоне Скрипалей и то пытались отравить, а Литвиненко отравили", - заключила российская оппозиционерка.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияПокушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Ольга КурносоваМатвей ГанапольскийЕвгений КиселевИлья ПономаревВолодимир Парасюк
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги