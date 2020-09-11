Гай – о срыве инспекции на Донбассе: Россия готовится расширить агрессию в час "Ч"

Трехсторонняя контактная группа не имеет полномочий принимать решения о военных инспекциях позиций ВСУ на Донбассе. Это прерогатива президента страны, который должен выдать соответствующий письменный приказ. Если инспекция пройдет без такого документа, она будет преступлением.

Российская сторона не допускает наблюдателей на оккупированную территорию, поскольку продолжает готовиться к расширению вооруженной агрессии против Украины в час "Ч". Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, волонтер, военный эксперт Мирослав Гай.

– Решение об инспекции участка позиций ВСУ было принято на заседании Трехсторонней контактной группы. Но кто конкретно инициировал его? Кто, собственно, разрешил эту инспекцию?

– Сегодня ТКГ и представители в группе не имеют вообще никаких полномочий проводить или не проводить любые инспекции. Вместе с ОБСЕ, с нашим врагом они могут вырабатывать какие-то пути достижения мира.

Условно говоря, они могут согласовать, что такая инспекция возможна, они могут принять какую-то дорожную карту, могут предложить какие-то инициативы, которые, как им кажется, могли бы привести к миру, прекращению огня. Хотя мы знаем, что с россиянами это невозможно.

Но окончательное решение принимает президент Украины Владимир Зеленский. Минские договоренности сами по себе как документ не имеют никакой юридической силы. Они не были ратифицированы украинским парламентом, под ними нет подписи президента. А те, кого президент туда назначает, не имеют никаких полномочий.

– Итак, Вооруженные силы могли не выполнять это решение?

– Нет, это должен был быть письменный приказ действующего президента Зеленского командующему Вооруженных Сил. А командующий ВСУ, который, как я понимаю, сейчас на больничном, должен отдать приказ командующему ООС.

Невозможно, чтобы это решали Кравчук, Фокин и все остальные, кто там собрались. Сначала президенту на эту тему должны доложить глава СБУ, командующий Объединенных Сил. В курсе всех этих дел должен быть министр обороны. Они должны сказать, согласны или нет, несет это решение угрозу или нет.

И потом президент принимает решение.

"Россия не соблюдает договоренности о разведении сил и готовится к расширению вооруженной агрессии против Украины в час "Ч"

– Следовательно, здесь не была соблюдена необходимая формальная процедура?

– Я не знаю, была ли она соблюдена.

– Возможно, Зеленский подписал этот приказ?

– Конечно. Если инспекция не состоялась, я не знаю, подписал ли он его. А если она состоится, то это будет только с согласия президента. Иначе это преступление.

– Как вы относитесь, собственно, к самой идее инспекции позиций ВСУ?

– У нас в свое время уже был создан Совместный центр координации и контроля по прекращению огня – СЦКК. Его основная проблема заключалась в том, что мы туда давали своих военных, а россияне давали своих военных, генералов. Эти наблюдатели были очень квалифицированные по ведению разведки, и когда они приезжали на наши позиции, просто сдавали всю информацию напрямую руководителям вооруженных сил России, в частности, корректировали артиллерию.

Стал вопрос безопасности. Потому что все знают, все учились в одних академиях – что это генерал такой-то, это полковник такой-то, что этот работает на внешнюю разведку и тому подобное.

Они и сейчас в эту инспекцию хотели прислать дежурного генерала, который якобы с "ДНР", но на самом деле работает на ГРУ РФ. Известна его настоящая фамилия, известно, что перед засылкой ему сделали другую фамилию.

Но здесь еще хуже ситуация. Потому что Россия говорит, что Украина непосредственно договорилась с "ДНР". В публичном поле это будет подаваться, что в Украине гражданский конфликт, к которому Россия не имеет отношения. Таким образом, мы их легализируем, и это уничтожает всю выстроенную за эти годы украинскую позицию на мировой арене.

– Почему речь идет об инспекции на территории Украины и не идет об инспекции на оккупированной территории?

– Это еще один проблемный аспект всей этой инициативы Офиса президента. Это инициатива не Кравчука – это инициатива ОП.

Недавно было совершено убийство нашего военного враждебным русским снайпером. На все наши обращения нам доказывают, что это мы спровоцировали ведение огня.

А когда мы говорим россиянам: допустите нас на инспекцию на позиции, они говорят: так это же не мы нарушаем, это вы. И все.

Владимир Путин

За эти годы они даже ОБСЕ не пустили на свои позиции и к местам отвода тяжелого вооружения. Почему? Потому что они продолжают инженерные работы по укреплению, фортификации, минирование дорог, продолжают военные учения, продолжают пересылку военной техники со стороны России через нашу границу, продолжают "гуманитарные конвои", а на самом деле переброски денег этим наемникам.

То есть продолжают милитаризировать эту территорию и готовиться к расширению вооруженной агрессии против Украины в час "Ч", когда они сочтут это возможным.