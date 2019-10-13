Фукса арестовали в Москве: чем известен скандальный бизнесмен

В пятницу, 11 октября, в Москве Таганский суд арестовал одиозного олигарха, основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве. Он был арестован заочно, сроком на два месяца.
OBOZREVATEL собрал всю информацию о "российском деле" Фукса.
Дело MosCityGroup
Компания MosCityGroup, основателем которой является Павел Фукс, занималась строительством жилой недвижимости в Москве. На пике девелоперского бизнеса в 2010 году портфель проектов компании достигал 7 млн кв. м. Она строила в Москве два небоскреба – "Евразию" и "Империю", однако у компании начались проблемы с кредиторами – Сбербанком и Альфа-банком.
Причиной же для для открытия судебного производства против компании стал ЖК Sky House площадью почти 145 000 кв. м на Мытной улице в российской столице. Примечательно, что строить дома этого жилищного комплекса начинала компания "Олтэр", созданная братом бизнесмена Романом Фуксом, которого объявили в розыск 5 октября.
В конце 2018 года против застройщика MosCityGroup открыли уголовное производство о мошенничестве: компанию обвинили в том, что она использовала средства дольщиков не по назначению. ЖК был построен, однако в эксплуатацию его так и не ввели.
Позднее следствие уточнило, что только при строительстве ЖК Sky House пропало около семи миллиардов рублей, а общий ущерб от мошенничества одиозного олигарха оценивается в 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен). Павла Фукса поспешили объявить в розыск, однако он успел выехать за границу. И хотя для соблюдения формальностей МВД РФ объявило Фукса сначала в федеральный, а затем и международный розыск, но для того чтобы начать поиск подозреваемого по линии Интерпола, требовалось постановление о заочном аресте.
Теперь, после того как такая процедура была проведена Таганским судом Москвы, стало возможным объявить Павла Фукса в розыск Интерполом.
При этом адвокат олигарха уверяет, что компания MosCityGroup выполнила взятые на себя обязательства и апеллирует к тому, что Фукс с 2016 года является гражданином не Российской Федерации, а Украины.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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