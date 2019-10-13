Фукса арестовали в Москве: чем известен скандальный бизнесмен

В пятницу, 11 октября, в Москве Таганский суд арестовал одиозного олигарха, основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве. Он был арестован заочно, сроком на два месяца.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о "российском деле" Фукса.

Дело MosCityGroup

Компания MosCityGroup, основателем которой является Павел Фукс, занималась строительством жилой недвижимости в Москве. На пике девелоперского бизнеса в 2010 году портфель проектов компании достигал 7 млн кв. м. Она строила в Москве два небоскреба – "Евразию" и "Империю", однако у компании начались проблемы с кредиторами – Сбербанком и Альфа-банком.

Причиной же для для открытия судебного производства против компании стал ЖК Sky House площадью почти 145 000 кв. м на Мытной улице в российской столице. Примечательно, что строить дома этого жилищного комплекса начинала компания "Олтэр", созданная братом бизнесмена Романом Фуксом, которого объявили в розыск 5 октября.

В конце 2018 года против застройщика MosCityGroup открыли уголовное производство о мошенничестве: компанию обвинили в том, что она использовала средства дольщиков не по назначению. ЖК был построен, однако в эксплуатацию его так и не ввели.

Позднее следствие уточнило, что только при строительстве ЖК Sky House пропало около семи миллиардов рублей, а общий ущерб от мошенничества одиозного олигарха оценивается в 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен). Павла Фукса поспешили объявить в розыск, однако он успел выехать за границу. И хотя для соблюдения формальностей МВД РФ объявило Фукса сначала в федеральный, а затем и международный розыск, но для того чтобы начать поиск подозреваемого по линии Интерпола, требовалось постановление о заочном аресте.

Теперь, после того как такая процедура была проведена Таганским судом Москвы, стало возможным объявить Павла Фукса в розыск Интерполом.

При этом адвокат олигарха уверяет, что компания MosCityGroup выполнила взятые на себя обязательства и апеллирует к тому, что Фукс с 2016 года является гражданином не Российской Федерации, а Украины.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!