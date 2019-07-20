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Цинично грабит Украину: Зеленский должен остановить беспредел Фукса

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Путинский олигарх Павел Фукс продолжает цинично обворовывать Украину. Чего только стоит его многомиллионная афера с киевским метрополитеном.

OBOZREVATEL неоднократно обращался в правоохранительные органы – НАБУ, ГПУ, САП – с призывом разобраться в ситуации и остановить произвол дельца, однако безрезультатно. Что не удивительно, ведь настолько наглые схемы невозможно было провернуть без содействия и прикрытия высших должностных лиц.

Теперь же мы обращаемся к новому руководству страны, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с призывом доказать свою политическую зрелость и незаангажированность и остановить грабеж украинцев Фуксом. Подробнее об одиозном олигархе и его аферах – в материале.

Грабеж киевлян

Одна из наиболее циничных афер Фукса – грабеж киевского метрополитена, который в результате преступных действий "бизнесмена" может попросту остановиться.

За год метро столицы провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок). И с каждой такой поездки в карман российского олигарха попадает 2 грн. Как же так вышло?

Компания Фукса в 2010-2013 годах выдала метро в лизинг вагоны, которые и без того продавали с наценкой в 100%. Через несколько лет потребовала от коммунального предприятия 365,9 млн грн за сам товар, а помимо этого – проценты, "инфляционные расходы", пеню и так называемую корректировку. В итоге набралось около 1,9 млрд грн.

Павел Фукс

Павел Фукс

Кстати, судьба "долга" находилось на рассмотрении в Хозяйственном суде города Киева. Решения, которые в дальнейшем стали судьбоносными и, по сути, дали зеленый свет на "законный грабеж", принимались судьей Хозяйственного суда Вадимом Босым. В его багаже – сомнительные судебные вердикты и "ни кола, ни двора", "секретная" информация о привлечении к ответственности за хулиганство, восьмилетнее церковное обучение и, похоже, фиктивный развод. В итоге метрополитену пришлось подписать с олигархом невыгодное мировое соглашение.

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В 2013-2014 годах, согласно информации аудиторской службы, средняя стоимость вагона, который закупал Киевский метрополитен, была на уровне 9,6-11,5 млн грн. В то время как "Укррослизинг" Фукса продал метрополитену вагоны по средней цене около 13 млн.

Цинично грабит Украину: Зеленский должен остановить беспредел Фукса

Более того, как установила аудиторская служба, договор с "Укррослизингом" подписали в 2009-м, а компания была создана с уставным капиталом в 20,6 тыс. грн в конце 2008 года.

Подписание договора с указанной компанией, по данным аудиторской службы, привело к потери средств в размере 770,8 млн грн. "В том числе вознаграждение "Укррослизингу" – 590,8 млн грн, что обеспечивает "космическую рентабельность", – говорится в отчете аудиторов. И это до того, как компания дополнительно "выбила" из метрополитена еще 1,9 млрд грн.

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Что интересно, норма "о корректировке", которая позволила получить 1,1 млрд грн, появилась в договоре только спустя несколько месяцев после того, как подписали основной документ. Фактически коммунальное предприятие столицы обязалось выплатить частной компании все возможные расходы, пересмотреть цены с учетом подорожания доллара.

Это привело к подорожанию цены проезда в метрополитене и отсутствию средств на обновление подвижного состава, ремонт эскалаторов и станций.

Газовые схемы

Газовая независимость Украины – под угрозой, а тарифы могут взлететь уже в конце 2019-го. В результате ряда схем украинские газовые месторождения достались Фуксу.

Это привело к срыву энергетической независимости – вместо госкомпаний лицензии на добычу получил олигарх, а планы нарастить объем государственной газодобычи до 20 млрд куб. м в год провалились. Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового дельца с российским паспортом.

Для примера, согласно сообщению Полтавского облсовета, в июле 2018-го местная власть разрешила расширить 10 спецразрешений компании East Europe Petroleum. Так, фирма получила "зеленый свет" на добычу украинского газа без какого-либо конкурса, с ними заключили специальное соглашение.

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Указанную компанию создал министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. А когда он сбежал из Украины, свой бизнес продал олигарху Павлу Фуксу. 33% акций принадлежало государству. Но по странному стечению обстоятельств в этом году госкомпания "Надра Украины" избавилась от своей доли в East Europe Petroleum, которая так удачно получила десятки месторождений.

Государство окончательно потеряло контроль над украинскими месторождениями. На запрос OBOZREVATEL в госкомпании ответили: участие в East Europe Petroleum якобы было бесперспективным, поэтому свою долю они передали. При этом на вопрос, на каких условиях государство вышло из компании олигарха Фукса, в "Надра Украины" отвечать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Цинично грабит Украину: Зеленский должен остановить беспредел Фукса

Интересно, что 33% акций фактически передали тому же Фуксу. Так, согласно данным Youcontrol, доля государства досталась компании "Авант Трейд Лимитед". Среди учредителей – Мартыненко Мария Владимировна. Она же ранее называла себя директором East Europe Petroleum.

По данным OBOZREVATEL, компания Фукса владеет 19 лицензиями на добычу газа на участках площадью более 2 тыс. кв. м. Несмотря на это, государственная компания "Надра Украины" посчитала свое участие в компании неперспективным. Миллиарды кубометров газа достались российско-украинскому олигарху Фуксу.

О том, что руками Фукса Россия фактически продолжает гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива, говорилось и в расследовании Al Jazeera. Журналисты считают, что Павел Фукс может осуществлять свои махинации в Украине под контролем Кремля.

Спекулянт и боксер

Более ранняя биография Фукса тоже весьма занимательная. Детство и юность будущего дельца – сплошное темное пятно. По утверждениям его самого, свой первый бизнес он начал еще в советской школе: перепродавал одноклассникам по 50 копеек за штуку импортные сигареты, которые он якобы покупал по 3 рубля за пачку у швейцара в "Интуристе". А еще, уверяет Фукс, тогда же он начал свою многолетнюю дружбу с Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным.

Павел Фукс

Павел Фукс

Если покопаться глубже, окажется, что Фукс сильно привирает о своей сверхприбыльной спекуляции сигаретами (утверждал, что продавал по две пачки в день). Безусловно, у харьковских мальчишек середины 80-х был огромный интерес к импортным сигаретам, но продавать по полтиннику за штуку могли только "особые".

И еще одна деталь: швейцары "Интуриста" тогда с ходу отшивали просящих продать сигареты и жвачку подростков, купить их там могли только свои люди очень хорошие знакомые и регулярные мелкооптовые покупатели, то есть фарцовщики. Часть товара фарцовщики "дарили" уличным гопникам вроде Гепы и его команды – в составе которой были и подростки-старшеклассники.

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Правда, в 1989-90-х будущий мэр Харькова оказался за решеткой по обвинению в ряде преступлений. Компания Гепы временно рассыпалась, что благоприятно сказалось на будущем Павла Фукса: родители пристроили его в Харьковский инженерно-строительный институт на экономический факультет.

Уже в 1995-м в биографии Фукса появилась громкая запись: советник председателя правления "Проминвестбанка". Но шла ли речь об украинском "Проминвестбанке" (одним из крупнейших в стране) или же о его московском тезке (весьма средненьком на то время финучреждении) – никогда не уточнялось. Что ж, уточнять не нужно, это именно российский "Проминвест", потому что Павел Фукс как раз тогда сбежал в Москву – так называли его внезапный отъезд из Харькова, о причинах которого практически ничего неизвестно.

Однако, по слухам, Фукс бежал из Украины после того, как "развел на бабки" то ли чью-то фирму, то ли бюджетную организацию. И к этому инциденту якобы был причастен Геннадий Кернес, который и помог старому приятелю унести ноги, и даже порекомендовал его в Москве своим знакомым.

Связь с криминальным авторитетом

По информации от еще одного источника, отъезд Павла Фукса в Москву с его последующим "трудоустройством" был организован Сергеем Батозским (кличка Батон). Этот человек, хоть и являлся сыном уважаемого советского тренера по вольной борьбе Станислава Батозского, но с юности пошел криминальной дорожкой "кидалы", был старым "корешем" Гепы и, соответственно, еще с 80-х годов мог знать и Фукса.

Криминальный авторитет Батон — Сергей Батозский с отцом

Криминальный авторитет Батон — Сергей Батозский с отцом

В 90-е Батон являлся уже крупным криминальным авторитетом и деловым партнером Кернеса, причем даже в милиции расходились во мнениях, кто же из них двоих у кого ходил в подручных. Слишком уж обширные связи были у Батона, который крутил дела не только в Харькове, но и в Москве: с лидером Ореховской группировки Сильверстом, с лидерами "кемеровских" братьями Кузнецовыми, с чеченскими ОПГ, с "авторитетами" Малей, Генералом и Аликом Московским.

По информации правоохранителей, Батон в Москве занимался разными делами: от оптовой торговли до наркобизнеса (кокаин). В Москве же он и был убит в 2001 году после конфликта с "лужниковскими".

Интересный момент: убийство Сергея Батозского произошло как раз тогда, когда он начал осваивать в Москве строительный бизнес, и привлек к нему Павла Фукса – ведь тот был единственный из доверенных Батону людей, кто хоть как-то разбирался в строительстве (всё-таки окончил ХИСИ, пусть и экономический факультет).

После убийства авторитета в его осиротевшем окружении произошли серьезные изменения, на деньги ОПГ было решено создать несколько компаний, в том числе ООО "Техинвест" – одним из учредителей которой оказался Павел Фукс. По сути, он стал управляющим деньгами ОПГ, вложенными в строительный бизнес.

Однако, уточняют источники, в Москве Павел Фукс занялся бизнесом также в тесной связке с Юрием Диментом – еще одним общим знакомым и деловым партнером Батозского и Кернеса.

Фукс, Димент и Кернес

Фукс, Димент и Кернес

Того самого Димента, убийство которого в Харькове в 2016 году стало резонансным криминальным событием и до сих пор не раскрыто.

Димент владел несколькими помещениями в центре Харькова, являлся соучредителем бутиков и ювелирных магазинов. С Геннадием Кернесом был знаком со школы, они вместе проходили по уголовному производству в 1992 году, однако после этого бизнесмен ушел в тень. При этом правоохранительным органам было известно о его связи с криминальным авторитетом "Испанцем", который загадочным образом погиб в октябре 2010 года, врезавшись на своей машине в дорожную технику. А также с другими криминальными авторитетами, ставшими таковыми в лихие 90-е.

Когда Фукс сбежал в Москву, то быстро влился (как уже писалось выше – при помощи авторитетов) в харьковское землячество, появившееся с конца 80-х. Самой значимой фигурой там был Евгений Гинер один из лидеров “лужниковских” вместе с Александром Бабаковым, Михаилом Воеводиным и примыкавшим к ним (пока его не застрелили в суде) Максом Курочкиным.

В многочисленных публикациях Павла Фукса часто привязывают к разным российским ОПГ. То к “липецким”, то к “новокузнецким”, то еще к каким. Однако, по утверждению источников, он обслуживал всех. Грубо говоря, отмывал любые деньги мафии. С начала 2000-х – преимущественно в строительных проектах.

Не все знают, что бизнес-центр “Москва-Сити” был построен... на деньги воровского "общака".

Когда в ноябре 2017-го на юбилее одного из авторитетов произошла стихийная разборка со стрельбой и ”покрошили” охранявших банкет росгвардейцев, был опубликован список присутствующих (со всеми судимостями). И половина из них оказались дольщиками той самой башни “Око”, где все и произошло.

Материал подготовлен по информации из собственных источников OBOZREVATEL, а также с сайтов SKELET-info, CRIME, mzk1.ru и других.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Павел Фукс
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Белый господин
Белый господин
Мужик выиграл все суды, какие только существуют, но Обоз никак не уймется.
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Waix Alex
Waix Alex
Этого бандита необходимо посадить, и все его активы конфисковать, надеемся на новую власть.
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