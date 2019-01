Подарок Мюллеру: Фукс признался, куда тратит украденные у киевлян деньги

Одиозный российский олигарх Павел Фукс наконец-то признался, куда тратит деньги, украденные у пассажиров киевского метро.

В интервью изданию "Страна" он сделал несколько "саморазоблачений", чем самым преподнес американскому правосудию настоящий подарок. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Как ранее сообщала Al Jazeera, Фукс был в ярости из-за того, что два билета, которые он приобрел за 200 тысяч долларов, оставили его и украинского нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника с плохими местами.

В итоге Фукс предупредил лоббиста, который способствовал покупке, что хочет вернуть свои деньги, и если он их не получит, то "разорвет его". Затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.

Разумеется, бандитские повадки Фукса не остались незамеченными американскими правоохранителями. Как известно, в 2017 году олигарха не пустили в США — теперь он там персона нон грата.

"Мы познакомились с Трампом в Нью-Йорке. Я общался с ним не как с политиком, а как с крутым девелопером, когда я сам занимался строительством в Москве. Мы встречались около пяти раз. Я виделся с ним на приеме в Уэст-Палм-Бич. Мы всерьез обсуждали несколько бизнес-проектов. Помню, Мелания тогда была в положении", — сообщил Фукс.

Следует отметить, что сейчас в США с новой силой разгорается скандал вокруг расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении Трампа. Особый интерес делу придает тот факт, что прокуратура рассматривает причины визита украинских политиков и скандальных бизнесменов в Вашингтон на инаугурацию.

По некоторым данным, Мюллер уверен — во время поездки Администрации Трампа пытались предложить разного рода соглашения, которые могли быть составлены по указке из Москвы. И в этом контексте стоит вспомнить масштабное расследование Al Jazeera, опубликованное в начале 2018 года. По данным авторитетного СМИ, после прибытия в Киев, Фукс установил прочные связи с влиятельными политиками и накопил активы, которые ранее принадлежали политикам и бизнесменам, близким к Януковичу. При этом у олигарха четко прослеживаются связи с ФСБ.

По данным СМИ, Павел Фукс — финансовый коммуникатор между Москвой и Киевом. Продвижение его в качестве "нового" украинского олигарха является ничем иным как попыткой российских спецслужб взять на себя активы представителей донецкого клана и других беглецов.

Более того, олигарх подтвердил и еще одну "привязку" к американскому президенту — делец нанял личного адвоката лидера Белого дома Рудольфа Джулиани. "Я официально нанял Джулиани, чтобы лоббировать инвестиционную привлекательность Харькова в Америке", — утверждает Фукс.

Кстати, Джулиани недавно и вовсе заявил, что "никогда не говорил, будто не было никакого заговора" между президентской избирательной кампанией Трампа 2016 года и Россией, пишет AFP.

"Я сказал (не было заговора. — Ред.) с президентом Соединенных Штатов", — добавил он.

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG’s office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08