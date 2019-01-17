Подарок Мюллеру: Фукс признался, куда тратит украденные у киевлян деньги

Одиозный российский олигарх Павел Фукс наконец-то признался, куда тратит деньги, украденные у пассажиров киевского метро.
В интервью изданию "Страна" он сделал несколько "саморазоблачений", чем самым преподнес американскому правосудию настоящий подарок. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.
В чем признался Фукс?
В интервью олигарх подтвердил данные СМИ о покупке билетов на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов, а также последующий конфликт с лоббистом.
Как ранее сообщала Al Jazeera, Фукс был в ярости из-за того, что два билета, которые он приобрел за 200 тысяч долларов, оставили его и украинского нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника с плохими местами.
В итоге Фукс предупредил лоббиста, который способствовал покупке, что хочет вернуть свои деньги, и если он их не получит, то "разорвет его". Затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.
Фукс
УН
Разумеется, бандитские повадки Фукса не остались незамеченными американскими правоохранителями. Как известно, в 2017 году олигарха не пустили в США — теперь он там персона нон грата.
Также Фукс подтвердил, что знаком с президентом Дональдом Трампом, который подозревается в неблаговидных связях с Россией.
"Мы познакомились с Трампом в Нью-Йорке. Я общался с ним не как с политиком, а как с крутым девелопером, когда я сам занимался строительством в Москве. Мы встречались около пяти раз. Я виделся с ним на приеме в Уэст-Палм-Бич. Мы всерьез обсуждали несколько бизнес-проектов. Помню, Мелания тогда была в положении", — сообщил Фукс.
Следует отметить, что сейчас в США с новой силой разгорается скандал вокруг расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении Трампа. Особый интерес делу придает тот факт, что прокуратура рассматривает причины визита украинских политиков и скандальных бизнесменов в Вашингтон на инаугурацию.
По некоторым данным, Мюллер уверен — во время поездки Администрации Трампа пытались предложить разного рода соглашения, которые могли быть составлены по указке из Москвы. И в этом контексте стоит вспомнить масштабное расследование Al Jazeera, опубликованное в начале 2018 года. По данным авторитетного СМИ, после прибытия в Киев, Фукс установил прочные связи с влиятельными политиками и накопил активы, которые ранее принадлежали политикам и бизнесменам, близким к Януковичу. При этом у олигарха четко прослеживаются связи с ФСБ.
По данным СМИ, Павел Фукс — финансовый коммуникатор между Москвой и Киевом. Продвижение его в качестве "нового" украинского олигарха является ничем иным как попыткой российских спецслужб взять на себя активы представителей донецкого клана и других беглецов.
Более того, олигарх подтвердил и еще одну "привязку" к американскому президенту — делец нанял личного адвоката лидера Белого дома Рудольфа Джулиани. "Я официально нанял Джулиани, чтобы лоббировать инвестиционную привлекательность Харькова в Америке", — утверждает Фукс.
Кстати, Джулиани недавно и вовсе заявил, что "никогда не говорил, будто не было никакого заговора" между президентской избирательной кампанией Трампа 2016 года и Россией, пишет AFP.
"Я сказал (не было заговора. — Ред.) с президентом Соединенных Штатов", — добавил он.
Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG’s office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08— Will Jordan (@willjordan) January 29, 2018
Сам того не желая, путинский олигарх сделал огромный подарок спецпрокурору Мюллеру, который уже наверняка выстроил преступную цепочку: Трамп — Фукс — ФСБ.
Очевидно одно — если российского дельца теперь и впустят в США, то уже не выпустят.
Ранее Фукс подтвердил также факт своей поездки в Мексику 7 января. Как сообщал OBOZREVATEL, он прилетел в Канкун на чартере вместе с народным депутатом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком. Правда, отдых сразу не задался — Фукса задержали на границе, потому что олигарх находится в черном списке США.
Андрей Иванчук
Кстати, по нашей информации, стоимость чартера, которым осуществлялся перелет, составляет порядка 200 тыс. евро в один конец.
Теперь понятно, куда господин Фукс тратит баснословные суммы, украденные у пассажиров столичного метро. Например, чтобы олигарх мог позволить себе перелет в Канкун, киевлянам нужно проехаться на киевском метро порядка 3,2 млн раз. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман скандальному дельцу
А вот чтобы Фукс смог купить баснословно дорогой билет на инаугурацию Трампа — проехаться в метро придется около 2,8 млн раз.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.
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