Аферы Фукса покрывает замглавы ''Народного фронта'': всплыли шокирующие факты

Пока украинские правоохранители закрывают глаза на аферы российского олигарха Павла Фукса, за него взялись за рубежом. 7 января скандального дельца задержали в мексиканском аэропорту Канкун вместе с замглавой фракции "Народный фронт", давним другом экс-премьера Арсения Яценюка Андреем Иванчуком.

Если украинский нардеп с помощью дипломатического паспорта, который он незаконно использовал в частной поездке, уже оказался на свободе, то Фукс все еще находится в Мексике в ожидании суда.

Факт общей поездки путинского олигарха, грабящего украинцев, и випа "Народного фронта" наталкивает на много размышлений. Более того, там засветились и жены Фукса и Иванчука, что также интересно на фоне фиктивного развода второго. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Крыша" Фукса

Российский олигарх и украинский нардеп прилетели в Канкун на чартерном самолете 7 января. Ранее Фукс находился в Таллинне.

По нашей информации, стоимость чартера, которым осуществлялся перелет, составляет порядка 200 тыс. евро в один конец. Чтобы Фукс мог позволить себе такой перелет, киевлянам нужно проехаться на киевском метро 3 333 333 раз. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман олигарху.

Фукс невъездной в США, Израиль и ряд других стран. Очевидно, что в этом списке оказалась и Мексика.

Павел Фукс УН

Совместная поездка Фукса с влиятельным нардепом во многом объясняет, почему откровенный беспредел олигарха в Украине остается безнаказанным – в том числе благодаря политической крыше випов "Народного фронта". Если о связях с народным депутатом Сергеем Пашинским известно давно, то договоренности Фукса с Иванчуком – сюрприз.

С таким покровителем олигарху не составляет труда проворачивать многомиллионные схемы, грабя простых украинцев. Один из показательных примеров – афера с киевской подземкой. В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственного в карман путинского миллиардера.

Также у Фукса есть совместный бизнес с народным депутатом Виталием Хомутынником ("Відродження") и Пашинским. Речь идет об их неофициальном контроле над лотерейной компанией "М.С.Л.", которая была создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото" и сегодня является лидером профильного рынка в Украине. "М.С.Л." известна и тем, что имеет огромную сеть нелегальных казино и игровых автоматов по всей Украине.

Но главная страсть Фукса – газ. Всего за три года он сумел создать в Украине гигантскую империю под вывеской компании MosCityGroup, в которую вошли активы энергетических фаворитов времен бывшего президента – Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. К примеру, в начале 2018-го фирмы Павла Фукса и семьи Кацуб без конкурса получили участки месторождений в Полтавской области.

Еще одно доказательство фиктивного развода

Что интересно, олигарх и нардеп прибыли в Канкун вместе с женами. А еще в 2015 году источники сообщили OBOZREVATEL о фиктивном разводе Иванчука. По нашей информации, он расторгнул брак с супругой Ириной, затем вывез ее и дочь Виталину в Монако, где купил и оформил на них дорогую собственность. По некоторым данным, на тот момент нардеп уже скупил недвижимость в Европе на сумму около 500 млн евро. Они поселились в элитном Монте-Карло, девочка даже пошла в школу, заняв достойное место среди детей других миллиардеров и мультимиллионеров.

Андрей Иванчук Новое время

Произошло это, кстати, на фоне расследования против другого влиятельного экс-"фронтовика" Николая Мартыненко, которого часто называют кошельком Яценюка. Именно поэтому поговаривали, что Иванчук готовит почву для бегства. Причиной тому послужили громкие обвинения в адрес депутата о его причастности к коррупционным схемам на госпредприятиях.

Как бы там ни было, Иванчук крайне оперативно вычеркнул жену из декларации за 2015 год. Собственно, вместе с супругой из отчетности исчезла и собственность, которая числилась за ней.

На нее и дочку еще в 2013 году были записаны земельный участок в 1,4 гектара и роскошный дом в 504 кв. метра в селе Иванковичи Киевской области. Там сплошь и рядом – элитные особняки, стоимость которых на тот момент, по информации риелторов, начиналась от 2 миллионов долларов.

"Скелеты" в декларации

Выложить кругленькую сумму за чартер с Фуксом для Иванчука не проблема. Он известный адепт "золотых" перелетов.

По данным OBOZREVATEL, в 2017-м Иванчук 24 раза вылетал за границу – в Европу, где и проживают его "экс-жена" и дочь. За пределами Украины политик провел около 158 дней. Чаще всего нардеп посещал Мюнхен, Ниццу, Вену и Ибицу.

Например, на испанском острове, довольно дорогом курорте, он провел в сумме 17 дней. В очень недешевой Ницце – и вовсе больше месяца, 47 дней.

Впрочем, одни только перелеты влетели Иванчуку в копеечку. Сомнительно, что состоятельный нардеп летал эконом-классом. Поэтому, судя по нашим подсчетам, в сумме за 2017 год политик заплатил как минимум 14 347 евро за регулярные рейсы.

Помимо этого, за позапрошлый год Иванчук предположительно 17 раз пользовался услугами частных чартерных перевозок, расценки которых, без преувеличения, заоблачные. По нашим данным, речь идет о рейсах:

- Ницца – Киев (Жуляны) 9 января. В зависимости от перевозчика, ориентировочная стоимость – около 19 тыс. евро туда и назад; Однако тогда Иванчук возвращался из Ниццы, как и почти все последующие разы на этом направлении, через Вену, потому затруднительно просчитать примерную стоимость перелета.

- Вена – Киев (Жуляны) 14 февраля. Ориентировочная стоимость – 8,6-10 тыс. евро;

- Минск – Киев (Жуляны) 19 февраля. Ориентировочная стоимость – 7-7,8 тыс. евро;

- Киев (Жуляны) – Ницца 29 марта.

- Париж – Киев (Жуляны) 26 апреля. Ориентировочная стоимость – 12,8-17,1 тыс. евро;

- Киев (Жуляны) – Афины 30 апреля. Ориентировочная стоимость – 10,3-12 тыс. евро;

- Киев (Борисполь) – Ницца 1 июня.

- Ницца – Киев (Борисполь) 5 июня. Ориентировочная стоимость туда и назад – около 19 тыс. евро;

- Киев (Жуляны) – Ибица 14 июня;

- Ибица – Киев (Жуляны) 19 июня. Ориентировочная стоимость туда и назад – 22,5-22,9 тыс. евро;

- Ницца – Киев (Борисполь) 3 сентября.

- Киев (Жуляны) – Брешиа 30 сентября. Ориентировочная стоимость – около 10,3 тыс. евро;

- Витебск – Киев (Борисполь) 2 октября. Ориентировочная стоимость – около 7-8,8 тыс. евро.

- Киев (Жуляны) – Ибица 6 октября;

- Ибица – Киев (Жуляны) 16 октября. Ориентировочная стоимость туда и назад – 22,5-22,9 тыс. евро;

- Киев (Жуляны) – Бухарест 4 ноября. Ориентировочная стоимость – 7,4-9,5 тыс. евро;

- Будапешт – Киев (Жуляны) 7 ноября. Ориентировочная стоимость – 7,6-9,5 тыс. евро;

- Ницца – Киев (Жуляны) 21 ноября.

- Киев (Борисполь) – Зальцбург 26 ноября;

- Зальцбург – Киев (Борисполь) 28 ноября. Ориентировочная стоимость туда и назад – 13,5-16,4 тыс. евро;

- Киев (Жуляны) – Ницца 22 декабря.

По самым скромным подсчетам Иванчук мог потратить на частные чартерные рейсы в 2017 году 149,3 тыс. евро.

И все бы ничего, но даже эта цифра не отражена в электронной декларации замглавы НФ.

Между тем за фиктивный развод и, как следствие, ложь о доходах наступает уголовная ответственность по ст. 366-1 УК Украины – декларирование недостоверной информации. Это преступление наказывается либо штрафом 2,5-3 тысячи необлагаемых минимумов, либо общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Но пока НАБУ и НАПК предпочитают "копать" под "избранных", а лежащие на поверхности нарушения одиозных политиков почему-то остаются "незамеченными". Потому OBOZREVATEL призывает антикоррупционные органы обратить внимание на приведенные нами факты об аферах Фукса и возможных преступлениях Андрея Иванчука.

Кроме того, в связи с новыми фактами, мы внимательно изучим причастность Иванчука к громким махинациям Фукса (например, необоснованное подорожание проезда в киевской подземке, лотерейный бизнес, газовые и нефтяные схемы с Госгеонедрами).

Как ранее писал OBOZREVATEL: