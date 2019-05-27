Фукс ведет дела с адвокатом Трампа: резонансное расследование

Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс, который привлек внимание специального адвоката Роберта Мюллера, имеет деловые связи с одним из ведущих адвокатов, представляющим Дональда Трампа в российском расследовании, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Джулиани рассказал, что Павел Фукс, магнат в сфере нефти и недвижимости, нанял его охранную фирму Giuliani Security&Safety в 2017 году, чтобы проконсультировать Харьков, город с населением 1,4 миллиона человек, пишет Mother Jones.

"Он был спонсором предварительного исследования, которое моя фирма провела в области безопасности и управления чрезвычайными ситуациями в Харькове, а также по советам относительно планируемого Мемориала Холокоста", – сказал Джулиани в текстовом сообщении.

Павел Фукс Деловая столица

Украинский журнал "Новое время" сообщил в прошлом году, что Фукс сказал, будто он нанял Джулиани, чтобы "создать офис в США для поддержки инвестиций в Харькове". Когда его спросили о претензии Фукса, Джулиани ответил: "Я ничего об этом не знаю". Он отметил, что не работал в Соединенных Штатах для Фукса или Харькова.

В ноябре 2017 года Джулиани совершил поездку в Харьков, расположенный недалеко от российской границы на востоке Украины, в связи с работой. В том же году его сфотографировали с Фуксом в Нью-Йорке. Но бывший мэр минимизировал их связь, заявив, что его личное участие в проекте закончилось в декабре 2017 года и что его фирма не имеет постоянных отношений с олигархом.

Джулиани отказался сообщить, сколько Фукс заплатил его фирме, но отметил, что это "хорошо согласуется с аналогичными проектами по всему миру". Он сказал, что его сотрудничество с Фуксом не идет "где-то рядом с конфликтом" с его текущей работой для Трампа. Но связь подчеркивает сложности, вызванные работой Джулиани для международных клиентов, среди которых автократы и якобы коррумпированные чиновники, поскольку он представляет президента.

Рудольф Джулиани

Работа Джулиани в Украине известна тем, что Фукс и другие видные украинцы недавно стали фигурами скандала с Трампом и Россией. На прошлой неделе New York Times сообщила, что Фукс является одним из десятка украинских бизнесменов и политических деятелей, которые присутствовали на инаугурации Трампа. Во время пребывания в Вашингтоне, округ Колумбия, некоторые из украинцев организовали встречи с республиканцами и союзниками Трампа, чтобы продвигать мирные планы относительно российско-украинского конфликта, которые соответствовали интересам Кремля.

Присутствие украинцев, включая Фукса, в эксклюзивных инаугурационных мероприятиях привлекло внимание Мюллера. Билеты на многие из них потребовали пожертвований в десятки тысяч долларов в комитет, который не мог на законных основаниях принимать иностранные деньги. По сообщениям, Мюллер расследует, помогали ли американцы украинцам и другим иностранным гражданам направлять пожертвования в инаугурационный комитет, а также комитет политических действий, управляемый союзниками Трампа. Питер Карр, представитель Мюллера, отказался от комментариев.

В августе прошлого года Сэм Паттен, лоббист, связанный с бывшим председателем предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, признал себя виновным в том, что организовал покупку билетов на инаугурационные мероприятия за 50 000 долларов, выданные неназванным иностранцем. Этот человек соответствует описанию Сергея Левочкина, экс-руководителя аппарата бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича.

Фукс и Джулиани

Левочкин, ныне член украинского парламента, является деловым партнером Дмитрия Фирташа, олигарха, обвиненного в федеральном суде в Чикаго в 2014 году за то, что он якобы платил взятки чиновникам в Индии. С тех пор Фирташ боролся с попытками правительства США выдать его из своего дома в Австрии. Министерство юстиции утверждает, что Фирташ, который отрицал правонарушения, является "высшим эшелоном организованной преступности".

Фукс сказал, что он вел переговоры с организацией Трампа в период между 2004 и 2010 годами, чтобы использовать бренд будущего президента на принадлежащей ему башне в Москве. Фукс рассказал Talking Points Memo, что встретился с Трампом в Нью-Йорке в 2006 году и в Палм-Бич в 2008 году, чтобы обсудить это предприятие, которое никогда не продвигалось вперед. Он также заявил, что имеет отношения с Дональдом Трампом-младшим.

С 2015 года Фукс работает в Украине, инвестируя в газ, недвижимость и другие предприятия. Он наладил связи с украинскими политиками, включая мэра Харькова Геннадия Кернеса, известного бывшего члена партии Януковича. В 2014 году Кернес был подстрелен снайпером во время езды на велосипеде, в результате чего – частично парализован. Джулиани сказал в тексте, что он "был очень впечатлен мэром Кернесом, который был инвалидом во время российского вторжения и отбивал его". Публичные сообщения о стрельбе существенно отличаются от рассказа Джулиани. В 2015 году Кернесу было предъявлено обвинение вместе с некоторыми его телохранителями в похищении людей, пытках и угрозах убийства двух активистов против Януковича. Сообщается, что обвинения были сняты прошлой осенью после того, как прокуроры не явились на слушания.

В прошлом году "Аль-Джазира" сообщила, что украинские власти допросили Фукса о сложной схеме получения 160 миллионов долларов активов, предположительно украденных из страны Януковичем, который был вынужден покинуть Украину в 2014 году. Янукович нанял Манафорта в качестве лоббиста и советника. Бывший председатель кампании Трампа в настоящее время находится в заключении и ожидает вынесения приговора за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие преступления, многие из которых связаны с его попытками скрыть миллионы долларов в платежах, которые он получил от Януковича и его союзников.

Зарубежная консалтинговая работа Джулиани недавно привлекла к себе внимание. В последние годы он представлял Катар и турецкого торговца золотом, привлеченного к ответственности в федеральном суде за нарушение санкций США в отношении Ирана, что привлекло личное внимание президента Турции Реджепа Эрдогана. Летом прошлого года Джулиани направил президенту Румынии письмо, в котором выступил с антикоррупционной кампанией. Позже он признал, что за рассылку послания заплатила фирма, возглавляемая бывшим директором ФБР Луи Фри, который представляет одного или нескольких богатых румын, исследованных в ходе кампании.

Его письмо вызвало упрек со стороны Государственного департамента, который отметил, что заявления бывшего мэра противоречили политике США. В октябре Джулиани принял участие в технологической конференции в Армении, где он появился на панели с русским, который в настоящее время находится в списке санкций США. TriGlobal Strategic Ventures, нью-йоркская фирма, которая консультирует российских олигархов и других лиц, имеющих связи с Кремлем, организовала эту поездку. Фирма также гордится тем, что она "способствовала координацией между городом Харьковом и Giuliani Security&Safety". Ее президент Виталий Прусс говорит в онлайн-биографии, что он "тесно сотрудничал с Giuliani Partners" с 2008-го по 2011 год.

В сентябре семь демократов Сената попросили министерство юстиции расследовать, нарушил ли Джулиани закон о регистрации иностранных агентов, лоббируя иностранные интересы, не регистрируясь в правительстве США. Джулиани никогда не регистрировался в Министерстве юстиции как лоббист или иностранный агент. Он говорит, что ему не нужно, потому что он только дает советы и не лоббирует своих клиентов.

Но критики, в том числе демократы Сената, говорят, что доступ Джулиани к Трампу и другим высокопоставленным чиновникам США позволил бы ему с лёгкостью добиваться того, чтобы политика США отражала интересы его клиентов.

"Мистер Джулиани регулярно общается наедине с президентом и его руководителями. Без дальнейшего рассмотрения невозможно узнать, лоббирует ли господин Джулиани чиновников правительства США от имени своих иностранных клиентов", – написали сенаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомутынник вместе с Фуксом создали новую политическую партию "Довіряй справам", куда вошли мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Харькова Геннадий Кернес.

Также российский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.

Отметим, что Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.

Кроме того, Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

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