Тайны олигарха Фукса: как украинские бандиты срослись с российским криминалом

С момента возвращения путинского олигарха в Украину наша страна теряет все больше средств и ресурсов. Теперь же, чтобы закрепить свое незаконное влияние и получить дополнительное прикрытие теневых схем, Павел Фукс пытается провести своих людей в Раду. Используя в том числе и колоссальные криминальные связи.

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Павел Фукс

Одна из наиболее циничных афер Фукса — грабеж киевского метрополитена, который в результате преступных действий "бизнесмена" может попросту остановиться. Более того, сегодня Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового дельца с российским паспортом!

Однако все это уже следствие, результат многолетней безнаказанности, прочных коррупционных связей и, конечно же, "отточенного" криминального мышления.

Первое появление московского бизнесмена Павла Фукса в Киеве зафиксировано осенью 2014 года, в горячую фазу войны: его засекли выходящим из ресторана Sanahunt Lounge

Гепа и его команда

Детство и юность Павла Фукса — сплошное темное пятно в его биографии, которая становится более-менее открытой только с 90-х годов, когда он перебрался в Москву. А что он делал до этого? По утверждениям его самого, свой первый бизнес он начал еще в советской школе: перепродавал одноклассникам по 50 копеек за штуку импортные сигареты, которые он якобы покупал по 3 рубля за пачку у швейцара в "Интуристе". А еще, уверяет Фукс, тогда же он начал свою многолетнюю дружбу с Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным.

Что ж, давайте обратимся к фактам и доступным источникам. Итак, Павел Яковлевич Фукс родился 26 октября 1971 года в Харькове. В 80-х у его родителей были частный дом на окраине Харькова и квартира в многоэтажке на Салтовке. Последний находится всего в нескольких сотнях метров от дома, где в то время жил с родителями Михаил Добкин. И хотя между мальчишками было два года разницы, они вполне могли ходить в одну школу и даже быть приятелями.

Могли бы, если бы не одно "но": в этом треугольнике проблемным углом являлся Геннадий Кернес, живший тогда на Новых Домах. Фуксу было бы проблематично дружить одновременно и с Добкиным, и с Кернесом, потому что тогда эти двое существовали в параллельных вселенных. И дело было вовсе не в возрасте (Кернес на 10 лет старше Добкина и на 12 — Фукса). Просто Миша Добкин был покладистым подростком, помогающим отцу сначала в магазине, а потом в кооперативе, а Геннадий Кернес был тогда его противоположностью — уличным "кидалой" Гепой, который со своей шайкой то крутил наперстки, то поджидал возле автомагазина незадачливых л*хов. Как говорится, принц и нищий!

По одной из версий (а о юных годах Фукса рассказывают разное), Павлик сначала сдружился с Добкиным, а уже потом через него "вышел" на Гепу. За которым и увязался, увлеченный лихой романтикой "крутых пацанов".

И вот теперь всё сходится. Ведь Фукс сильно привирает о своей сверхприбыльной спекуляции сигаретами (утверждал, что продавал по две пачки в день). Безусловно, у харьковских мальчишек середины 80-х был огромный интерес к импортным сигаретам, но продавать по полтиннику за штуку могли только "особые" — а их покупали лишь бы попробовать или "порисоваться", так что бойкой торговли среди небогатых одноклассников у Фукса не было бы.

И еще одна деталь: швейцары "Интуриста" тогда с ходу отшивали просящих продать сигареты и жвачку подростков, купить их там могли только свои люди — очень хорошие знакомые и регулярные мелкооптовые покупатели, то есть фарцовщики. Часть товара фарцовщики "дарили" уличным гопникам вроде Гепы и его команды — в составе которой были и подростки-старшеклассники.

И важный заключительный штрих — Павлик Фукс в юности серьезно занимался боксом. Таким образом, возникает следующая картина: старшеклассником он тусовался с гоп-компанией Гепы, отсюда у него на руках появлялись какие-то импортные товары (сигареты, жвачка). Кроме того, пацаны Гепы вообще не бедствовали, поскольку регулярно "зашибали копейку" самыми разными способами. Но Павел Фукс благоразумно умалчивает о подробностях их деятельности, чтобы не компрометировать ни себя, ни своего друга Кернеса.

В то же время ему однажды захотелось публично похвастать, что, еще будучи старшеклассником, он жил не только на родительские обеденные рубли, но и умел заработать сам. И тогда он вытащил на свет самый безобидный эпизод из своей молодости, вспомнив, как однажды распродал одноклассникам пачку ментоловых сигарет — превратив его в целую историю о хорошо поставленном бизнесе юного коммерсанта.

Что ж, если самым безобидным занятием Павла Фукса в юные годы была спекуляция сигаретами среди несовершеннолетних, то о выполняемых им поручениях Гепы можно только догадываться…

Побег в Москву

Родители Михаила Добкина долго ограждали от тлетворного влияния Гепы своего сына, и они же могли сообщить родителям Павла Фукса, с какой нехорошей компанией связался их отпрыск. Кто знает, чем бы закончилась эта семейная драма, если бы в 1989-90-х Гепа не оказался за решеткой по обвинению в ряде преступлений.

Два года будущий харьковский мэр провел сначала в знаменитой 15-й больнице на психиатрическом обследовании, а потом в СИЗО — и вышел аккурат к началу криминального передела Харькова, изрядно выкосившего ряды "братвы".

Компания Гепы временно рассыпалась, что благоприятно сказалось на будущем Павла Фукса: родители пристроили его в Харьковский инженерно-строительный институт на экономический факультет.

В 1992-м, во время своей учебы, Павел Фукс получил свою первую официальную работу: должность советника генерального директора СП "Торговый дом "Интрада", которое на тот момент претерпевало трансформацию (бывшее советско-американское СП делилось между Россией и Украиной). Есть информация, что и туда Фукса пристроили родители, имевшие к этому предприятия непосредственное отношение. Занимался ли он там какой-то коммерцией или же просто числился, получая зарплату, осталось неизвестным — но Фукс с гордостью вписал "Интраду" (фирма по торговле всем подряд) в свою биографию.

А в 1995-м в биографии Фукса появилась новая громкая запись: советник председателя правления "Проминвестбанка". Но шла ли речь об украинском "Проминвестбанке" (одним из крупнейших в стране) или же о его московском тезке (весьма средненьком на то время финучреждении) — никогда не уточнялось. Что ж, уточнять не нужно, это именно российский "Проминвест", потому что Павел Фукс как раз тогда сбежал в Москву — так называли его внезапный отъезд из Харькова, о причинах которого практически ничего неизвестно.

Однако, по слухам, Фукс бежал из Украины после того, как "развел на бабки" то ли чью-то фирму, то ли бюджетную организацию. И к этому инциденту якобы был причастен Геннадий Кернес, который и помог старому приятелю унести ноги, и даже порекомендовал его в Москве своим знакомым.

После первого тура выборов президента в Украине Фукс с Кернесом приехали к Коломойскому в Израиль

Связь с криминалом и деньги ОПГ

По информации от еще одного источника, отъезд Павла Фукса в Москву с его последующим "трудоустройством" был организован Сергеем Батозским (кличка Батон). Этот человек, хоть и являлся сыном уважаемого советского тренера по вольной борьбе Станислава Батозского, но с юности пошел криминальной дорожкой "кидалы", был старым "корешем" Гепы и, соответственно, еще с 80-х годов мог знать и Фукса.

Криминальный авторитет Батон — Сергей Батозский с отцом. Матерый преступник, совершил огромнейшее количество тяжких преступлений в Харькове, в Москве и по всему тогда еще СНГ, но в силу своих тесных преступных связей со многими харьковскими крупными милицейскими и иными начальниками времен кучмизма оставался на свободе.

В 90-е Батон являлся уже крупным криминальным авторитетом и деловым партнером Кернеса, причем даже в милиции расходились во мнениях, кто же из них двоих у кого ходил в подручных. Слишком уж обширные связи были у Батона, который крутил дела не только в Харькове, но и в Москве: с лидером Ореховской группировки Сильверстом, с лидерами "кемеровских" братьями Кузнецовыми, с чеченскими ОПГ, с "авторитетами" Малей, Генералом и Аликом Московским.

По информации правоохранителей, Батон в Москве занимался разными делами: от оптовой торговли до наркобизнеса (кокаин). В Москве же он и был убит в 2001 году после конфликта с "лужниковскими".

Интересный момент: убийство Сергея Батозского произошло как раз тогда, когда он начал осваивать в Москве строительный бизнес, и привлек к нему Павла Фукса — ведь тот был единственный из доверенных Батону людей, кто хоть как-то разбирался в строительстве (всё-таки окончил ХИСИ, пусть и экономический факультет).

После убийства авторитета в его осиротевшем окружении произошли серьезные изменения, на деньги ОПГ было решено создать несколько компаний, в том числе ООО "Техинвест" — одним из учредителей которой оказался Павел Фукс. По сути, он стал управляющим деньгами ОПГ, вложенными в строительный бизнес.

Однако, уточняют источники, в Москве Павел Фукс занялся бизнесом также в тесной связке с Юрием Диментом — еще одним общим знакомым и деловым партнером Батозского и Кернеса.

Того самого Димента, убийство которого в Харькове в 2016 году стало резонансным криминальным событием и до сих пор не раскрыто.

Лучший друг Кернеса и "партнер" Фукса Димент был застрелен на кладбище

Фукс, Димент и Кернес

Димент владел несколькими помещениями в центре Харькова, являлся соучредителем бутиков и ювелирных магазинов. С Геннадием Кернесом был знаком со школы, они вместе проходили по уголовному производству в 1992 году, однако после этого бизнесмен ушел в тень. При этом правоохранительным органам было известно о его связи с криминальным авторитетом "Испанцем", который загадочным образом погиб в октябре 2010 года, врезавшись на своей машине в дорожную технику. А также с другими криминальными авторитетами, ставшими таковыми в лихие 90-е.

Когда Фукс сбежал в Москву, то быстро влился (как уже писалось выше — при помощи авторитетов) в харьковское землячество, появившееся с конца 80-х. Самой значимой фигурой там был Евгений Гинер — один из лидеров “лужниковских” вместе с Александром Бабаковым, Михаилом Воеводиным и примыкавшим к ним (пока его не застрелили в суде) Максом Курочкиным.

В многочисленных публикациях Павла Фукса часто привязывают к разным российским ОПГ. То к “липецким”, то к “новокузнецким”, то еще к каким. Однако, по утверждению источников, он обслуживал всех. Грубо говоря, отмывал любые деньги мафии. С начала 2000-х — преимущественно в строительных проектах.

Не все знают, что бизнес-центр “Москва-Сити” был построен... на деньги воровского "общака".

"Москва-Сити"

Когда в ноябре 2017-го на юбилее одного из авторитетов произошла стихийная разборка со стрельбой и ”покрошили” охранявших банкет росгвардейцев, был опубликован список присутствующих (со всеми судимостями). И половина из них оказались дольщиками той самой башни “Око”, где все и произошло.

Это так, для иллюстрации — в интересах каких инвесторов трудился в Москве Павел Фукс.

Стрельба в ресторане

Но и это еще не все! Подробнее — в следующей публикации OBOZREVATEL.

Материал подготовлен по информации из собственных источников OBOZREVATEL, а также с сайтов SKELET-info, CRIME, mzk1.ru и других.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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