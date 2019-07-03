Фукс и Коломойский устроили дележ "Центрэнерго": все подробности

После прихода к власти президента Владимира Зеленского в Украине начался передел госсобственности. В частности, путинский и украинский олигархи Павел Фукс и Игорь Коломойский принялись за дележ "Центрэнерго".

Как пишет "Страна", 6 июня Фонд госимущества своим приказом заменил ключевых членов наблюдательного совета компании. Уже практически согласованы основные кандидатуры на руководящие должности в "Центрэнерго". Судя по всему, своих людей там пытается расставить именно Коломойский. Появились слухи, что угольными схемами в компании не против заняться представители из окружения Зеленского, который якобы имеет связи с олигархом.

Следует отметить, что перестановки на "Центрэнерго" начались еще месяц назад. 30 мая состоялось заседание комитета кредиторов, на котором, в частности, обсуждалось возбужденное САП дело по схемам на "Центрэнерго".

"Принято решение о переходе ПАО "Центрэнерго" в процедуру санации", – говорилося в пресс-релизе по итогам заседания набсовета.

6 июня Фонд госимущества обнародовал указ о замене членов набсовета "Центрэнерго". Евгения Асташева заменили на Александра Провоторова, заместителя директора юридического департамента фонда. Место Александра Баранюка занял Игорь Присяжнюк, начальник отдела внутренней безопасности и предотвращения коррупции Фонда госимущества. Вместо Александра Визира назначили Елену Короткую, замдиректора департамента приватизации фонда.

Появилась информация о том, что после выборов якобы усилилось влияние на руководство фонда олигарха Коломойского. Примечательно, что главу ФГИ Виталия Трубарова считают близким к бизнес-партнеру Фукса и Коломойского по "Укрнефтебурению", нардепу от "Відродження" Виталию Хомутыннику.

Следует отметить и тот факт, что 11 июня уволен по собственному желанию директор "Центрэнерго" Олег Коземко. Исполняющим обязанности главы компании стал директор Трипольской ТЭС Петр Коваль.

Фукс и Коломойский

Впрочем, в прессе уже появляется информация о приходе на "Центрэнерго" новой команды. Якобы новым куратором компании будет Виталий Беляков, бывший руководитель "Донбасского расчетно-финансового центра" и человек из окружения сына беглого президента Виктора Януковича, Александра.

После Майдана Беляков якобы плотно работал с различными "министерствами" террористических "ЛНР" и "ДНР".

С ним на "Центрэнерго" могут зайти бывший коммерческий директор этой компании Александр Уваров, Владимир Потапенко, Владимир Мельничук, Александр Калюжный, Максим Эккерт. На должность руководителя "Цэнтрэнерго" согласовывают Владимира Потапенко.

Все эти кадровые ротации якобы согласованы с новой командой президента Зеленского. "В деле", возможно, также представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус. Впрочем, сам Герус в комментариях опроверг все эти слухи.

По его словам, в СМИ разгоняется кампания с целью дискредитации его лично и людей президента.

"Новая команда сейчас не имеет никакого отношения к "Центрэнерго". Там менеджмент назначается Фондом госимущества, а руководитель фонда назначен Кабмином. Мы внимательно наблюдаем, фиксируем все действия, анализируем их, в том числе, на предмет коррупционных рисков, и реакция будет. Торговлю между государственными шахтами и государственными компаниями через фирмы-прокладки не поддерживаем", – заверил Герус.

Павел Фукс "Украинская правда"

Впрочем, о явном интересе Коломойского журналистам стало известно из собственного источника, который подтвердил встречу в ближайшее время олигарха с представителями наблюдательного совета компании.

Кроме того, по данным источника на энергорынке, на предприятие хочет поставить своих людей и упомянутый выше Фукс.

"Информация о том, что новые люди, которые идут на "Центрэнерго", это ставленники "семьи" Януковича – это фейк. На самом деле, это частично люди Коломойского, а частично Фукса. Именно они сейчас ведут между собой борьбу за контроль над "Центрэнерго", – говорит информатор.

Впрочем, сам Фукс в комментарии опроверг свою причастность к кадровым перестановкам на "Центрэнерго". "У меня есть правило – с госкомпаниями не работать", – сказал олигарх.

"Центрэнерго" "Страна"

Возвращаясь к публикациям, которые Герус назвал "заказными", следует подчеркнуть, что в них говорилось о возобновлении угольных схем. Но они якобы должны немного поменять формат – уголь из неподконтрольных территорий пойдет на "Центрэнерго" через Беларусь. Для чего уже активно восстанавливают работу копанок и нелегальных шахт.

Но доля правды в этой информации все же есть. Как рассказал глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, "Центрэнерго" заинтересована в замене дорого шлама на более качественный уголь. Россия же, как известно, с 1 июня ввела ограничения на поставки угля в Украину. Хотя, по данным Волынца, разрешены поставки углей на предприятия Коломойского – Никопольский и Запорожский ферросплавный заводы.

Основная масса угля, по мнению эксперта Алексея Куща, пойдет все же из луганских шахт, и отвод войск возле Станицы Луганской – первый шаг в этом направлении.

"Ферросплавные производства Коломойского используют порядка 5,2 млрд мегаватт часов электроэнергии в год. Они нуждаются в дешевой электроэнергии, которую можно получить только из дешевого угля. То есть, если раньше перед "Центрэнерго" стояла цель завысить стоимость угля и электроэнергии, для этого применялись формулы "Пенсильвания плюс" и "Роттердам плюс", то сейчас обратная ситуация – нужна формула "Роттердам минус",– говорит Кущ.

Игорь Коломойский "Преступности. НЕТ"

Он подсчитал, что на электроэнергии по специальным ценам заводы Коломойского смогут экономить до 1,5-2 млрд грн в год.

Впрочем, схема, о которой говорят эксперты, пока сырая. "В идеале должен появиться еще специальный трейдер, которому "Центрэнерго" будет продавать дешевое электричество для Коломойского", – говорит Кущ. Но с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля появление такого трейдера – вопрос времени.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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