ФСБшники поручили "обработать" жителей на Донбассе: что известно

Кураторами из ФСБ России руководству "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" поставлена задача обеспечить максимально возможное влияние на предстоящие выборы президента Украины.

Речь идет о "психологической обработке" переселенцев по различным каналам, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

По его словам, в первую очередь через родственников и знакомых, оставшихся в ОРДЛО, а также местных жителей, готовых выехать для участия в выборах на неоккупированную территорию Украины.

ТСН

Также предписано "воздействовать в нужном ключе" на население прилегающих неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины с помощью активной пропаганды (используя как подконтрольные СМИ, так и агентуру) и так называемой "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

"Таким образом, в ближайшие 2 месяца оккупанты будут активно пытаться воздействовать на волеизъявления свободной части Донбасса", - подытожил Тымчук.

Как писал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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