ФСБ заявила о поимке "украинского шпиона" в армии России. Видео
В Барнауле Федеральная служба безопасности РФ задержала российского военного, который якобы передавал секретные данные разведке Украины.
Как сообщает ТАСС, в Центре общественных связей ФСБ уточнили, что мужчина служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас его подозревают в госизмене (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", – заявили в российской спецслужбе.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа ФСБ заявила, что якобы задержала семерых подозреваемых в попытке похищения главаря террористов "ДНР" по заданию спецслужб Украины.
В стране-агрессоре также сблефовали, отметив, что якобы предотвратили целый ряд убийств и терактов, заказанных Украиной.
Спикер СБУ Елена Гитлянская сразу отмежевалась от этих утверждений российской ФСБ.
Позже СБУ официально высказалась, назвав обвинения ФСБ очередным информационным вбросом страны-агрессора, который является частью целой серии фейков для дискредитации наших спецслужб.