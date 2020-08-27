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ФСБ заявила о поимке "украинского шпиона" в армии России. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,3 т.
ФСБ арестовало военного по подозрению в работе на ГУР Минобороны Украины

ФСБ арестовало военного по подозрению в работе на ГУР Минобороны Украины. newizv.ru

В Барнауле Федеральная служба безопасности РФ задержала российского военного, который якобы передавал секретные данные разведке Украины.

Как сообщает ТАСС, в Центре общественных связей ФСБ уточнили, что мужчина служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас его подозревают в госизмене (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", – заявили в российской спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена"), военнослужащий арестован. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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РоссияБарнаул ФСБ
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