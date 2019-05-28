ФСБ задумала "убрать" Суркова и Пушилина: что известно

ФСБ России начала новый комплекс мероприятий, направленных на подрыв позиций помощника президента РФ Владислава Суркова на территории "Донецкой народной республики".

Спецслужба также работает над отстранением от власти его ставленников во главе с Денисом Пушилиным, главарем "ДНР", сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Параллельно с запуском информационной кампании относительно смены куратора "ЛДНР" (Суркова на Бабича) и подачи Сурковым заявления об отставке в связи с провалом его деятельности "на украинском направлении" и "недовольством Путина" (в вариации – "в связи с тяжелой болезнью"), также проводится комплекс мероприятий в социально-экономической сфере", - отметил он.

Пушилин и Сурков

Тымчук отметил, что по указанию генерал-полковника ФСБ Беседы (главный куратор "ЛДНР" от Лубянки), руководство "Внешторгсервиса" (главные бенефициары - генерал-полковник ФСБ Чемезов и генерал-полковник ФСБ Беседа) не осуществляет, либо же задерживает выплаты в "республиканский бюджет" с целью формирования его катастрофического дефицита.

"По мнению лубянских инициаторов комбинации, такие шаги должны уже в летний период привести социально-экономическим потрясениям (прекращение выплаты зарплат и соцвыплат, а также недофинансирование других социальных статей бюджета) и, соответственно, к критическому недовольству деятельностью Пушилина и его команды. Что, в свою очередь, даст основания для их смещения и назначения подконтрольных Лубянке людей", - уточнил он.

Таким образом, по словам Тымчука, в предвкушении запланированного Кремлем запуска через пророссийские силы в Украине (яркий пример - В.Медведчук) "автономии Донбасса", "ребята с Лубянки и их покровители из Кремля хотят получить не только полный экономический, но и политический контроль над временно оккупированными территориями, оттеснив других игроков (ГРУ)".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале мая российский проект WarGonzo, который поддерживает боевиков на Донбассе, со ссылкой на источник в Администрации президента РФ подтвердили, что Сурков продолжает курировать террористические "ДНР" и "ЛНР".

Ранее ходили слухи, что Сурков, вероятнее всего, покинул пост главного куратора непризнанных "Л/ДНР", и его место вновь предложили отозванному послу в Беларуси Михаилу Бабичу.

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