Российская пропаганда действительно умеет шокировать общество, но эта новость поразит даже видавшего виды читателя. Речь идет о случае, который произошел в аннексированном Крыму, в Керчи, где российские спецслужбы задержали двух 15-летних подростков.

Этих мальчишек ФСБшники обвинили в подготовке новых террористических актов, вроде совершенного в той же Керчи осенью 2018 года Владиславом Росляковым. Тогда юноша в политехническом колледже расстрелял и взорвал несколько десятков студентов и преподавателей.

Задержанных в этот раз ребят российские спецслужбы называют "последователями Рослякова", ведь они тоже, по словам ФСБшников, являются террористами: "Это они собрались взорвать свой колледж и свою школу".

Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал оперативное видео задержания и обыска. Из рюкзака одного из юношей оперативники извлекают самодельные взрывные устройства, начиненные болтами и рублеными гвоздями. Другой также якобы хранил взрывчатку в рюкзаке. Еще там лежал пистолет, обмотанный проводами мощный цилиндрический взрывпакет с различными поражающими элементами и купленные через интернет компоненты взрывчатой смеси. "Взорвать хотел школу", - подтверждает на видео парень...

Выглядит все довольно угрожающе и убедительно, но самое "интересное", считают роспропагандисты, что эти юноши учились убивать людей на ... кошках. Именно так учился осуществлять террористические акты ... Степан Бандера (!).

Цитирую: "... юный Степан Бандера точно так же готовился к терактам, пытая и устраивая виселицы для кошек. Вешал котят главный герой нынешней Украины, пример для подражания для нескольких самостийных поколений".(!!!)

Как подтверждение тому, что ребята являются именно "живодерами-бандеровцами", российские журналисты приводят обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к российской оккупационной власти Крыма - чтобы последняя придерживалась законов и юридических норм обращения с детьми.

Цитирую: А сейчас уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует от российской стороны "предоставить официальные ведомости относительно задержанных граждан Украины, а именно: анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус". Вполне серьезно обращается к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с призывом "проверить соблюдение их прав на надлежащие условия содержания под стражей, справедливый суд и защиту".

По мнению роспропаганды, это неоспоримое доказательство того, что ребята "испорченные украинской националистической пропагандой бандеровцы". А вывод из таких размышлений один (опять цитирую): "Вполне логично, что госпожа Денисова назвала неудачных террористов "украинскими гражданами . Могла бы добавить сюда безжалостного убийцу Влада Рослякова. Они все выросли в украинской Керчи".

То есть "бандерство" они получили с рождением и впитывали в себя в течение 9 лет, а следующие 6 лет их жизни, когда полуостров был аннексирован Россией, они это "бандерство" воспитывали в себе - такое мог придумать только больной ум российского пропагандиста.

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