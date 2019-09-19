В селе Солнечная Долина (Судак, аннексированный Крым) в четверг, 19 сентября, российские силовики "вломились" в дом крымских татар.

Об этом проинформировали собственные источники телеканала ATR из Крыма.

"Минут 20 назад начался обыск в семье крымских татар. Проводит ФСБ", – отметили они.

ФСБ устроила очередной "рейд" на татар в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, крымскотатарский журналист и общественный деятель Айдер Муждабаев заявил, что Россия поставила себе задачу выжить из аннексированного Крыма как можно больше крымских татар.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram