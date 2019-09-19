В селе Солнечная Долина (Судак, аннексированный Крым) в четверг, 19 сентября, российские силовики "вломились" в дом крымских татар.
Об этом проинформировали собственные источники телеканала ATR из Крыма.
"Минут 20 назад начался обыск в семье крымских татар. Проводит ФСБ", – отметили они.
ФСБ устроила очередной "рейд" на татар в Крыму
Как сообщал OBOZREVATEL, крымскотатарский журналист и общественный деятель Айдер Муждабаев заявил, что Россия поставила себе задачу выжить из аннексированного Крыма как можно больше крымских татар.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.