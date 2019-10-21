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21 октября • обновлено в 15:44
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ФСБ России заставляла провайдеров собирать информацию о крымчанах

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Работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации заставляли граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, соглашаться на конфиденциальное сотрудничество. Таким образом они собирали информацию о проукраински настроенных жителях полуострова.

Такой факт установили контрразведчики Службы безопасности Украины, написала пресс-служба СБУ.

Предложения в основном поступали работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требовали конфиденциально и незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в соцсетях и другую личную информацию пользователей.

Дмитрий Карелин активно участвовал в незаконной деятельности в Крыму

Дмитрий Карелин активно участвовал в незаконной деятельности в Крыму

Позже полученные данные использовались российскими спецслужбами для преследований нелояльных к оккупантам и политике РФ местных жителей. ФСБ РФ применяла к ним шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, а также искусственное создание компрометирующих ситуаций.

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Контрразведка также установила, что в этой незаконной деятельности активно участвовал представитель ФСБ РФ – бывший офицер ГУ СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Как отметила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, мужчина "работал в IТ-сфере". Он заставлял представителей интернет-провайдеров передавать ему частную информацию из соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Контрразведка СБУ рассекретила руководителя Управления ФСБ РФ в аннексирована Крыма, который заказывал убийства бизнесменов и принимал активное участие в захвате полуострова.

  • Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявили о задержании двух украинцев на админгранице аннексированного Крыма с Херсоном.

  • Пограничное управление ФСБ на оккупированном полуострове сообщило о задержании гражданина Украины, который якобы пытался въехать в Крым по чужому паспорту.

  • В оккупированном Крыму задержан проукраинский активист из города Саки Олег Приходько.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
ФСБ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Чей Крым не заставляют отвечать ? Как в свынарне.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чавойто СБУшники зашевелились. Но по скудости ума выносят *новости* одна бредовее другой. Видно свой бюджет увеличить хотят.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупанты в Крыму взяли моду заставлять жителей учить их примитивный язык и на нем разговаривать. За это их на пинках и вынесли из Крыма в 2014 году
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