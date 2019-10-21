ФСБ России заставляла провайдеров собирать информацию о крымчанах

Работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации заставляли граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, соглашаться на конфиденциальное сотрудничество. Таким образом они собирали информацию о проукраински настроенных жителях полуострова.

Такой факт установили контрразведчики Службы безопасности Украины, написала пресс-служба СБУ.

Предложения в основном поступали работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требовали конфиденциально и незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в соцсетях и другую личную информацию пользователей.

Дмитрий Карелин активно участвовал в незаконной деятельности в Крыму

Позже полученные данные использовались российскими спецслужбами для преследований нелояльных к оккупантам и политике РФ местных жителей. ФСБ РФ применяла к ним шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, а также искусственное создание компрометирующих ситуаций.

Контрразведка также установила, что в этой незаконной деятельности активно участвовал представитель ФСБ РФ – бывший офицер ГУ СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Как отметила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, мужчина "работал в IТ-сфере". Он заставлял представителей интернет-провайдеров передавать ему частную информацию из соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Контрразведка СБУ рассекретила руководителя Управления ФСБ РФ в аннексирована Крыма, который заказывал убийства бизнесменов и принимал активное участие в захвате полуострова.

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявили о задержании двух украинцев на админгранице аннексированного Крыма с Херсоном.

Пограничное управление ФСБ на оккупированном полуострове сообщило о задержании гражданина Украины, который якобы пытался въехать в Крым по чужому паспорту.

В оккупированном Крыму задержан проукраинский активист из города Саки Олег Приходько.

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