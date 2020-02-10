Главная Новости
11 февраля • обновлено в 01:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ФСБ поймала дезертира из Нацгвардии Украины: подробности побега

1.3т
Читать материал на украинском

В России на границе с Украиной задержали нацгвардейца, который проходил службу в военной части 3017 (Харьков).

В день задержания – 22 января – он находился в отпуске, сообщил "Укринформу" начальник пресс-службы Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины в Харькове подполковник Дмитрий Образцов.

По его словам, информация о задержании от Госпогранслужбы Украины поступила 3 февраля: "Есть ссылка о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ гражданина Украины 1997 г.р.".

Новости
Предал присягу и бежал в РФ: на Житомирщине поймали пограничника-дезертира

Во время задержания у военного не было документов, удостоверяющих личность.

Образцов отметил, что парень является контрактником. С 15 по 29 января он находился в ежегодном основном отпуске без выезда за рубеж.

"Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020 года, но не прибыл из отпуска, о чем было сообщено военному прокурору Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", – рассказал подполковник.

Образцов добавил, что 28 января российской стороной сообщено, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы". Делом относительно нацгвардейца также занимается ГБР.

В России поймали дезертира-нацгвардейца

В России поймали дезертира-нацгвардейца

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно полиция разоблачила группу наркодиллеров, которая в городе Павлоград Днепропетровской области занималась изготовлением и продажей наркотиков. Среди подозреваемых – двое бойцов Национальной гвардии Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Инциденты с военными
Место
Украина Харьков
Теги
граница задержание Национальная гвардия Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Какой-то неадекват. Если ты контрактник - разорви контракт и как гражданское лицо уезжай в Росию на ПМЖ. Никаких проблем. Зачем этот Голлувуд нужен был?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укроиню бежал защищать к агрессару. Грит, я вот щас границу перейду, или как вы говорите - "поребрик"? И каааак дам им там! Я им там покажу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги