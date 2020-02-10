ФСБ поймала дезертира из Нацгвардии Украины: подробности побега

В России на границе с Украиной задержали нацгвардейца, который проходил службу в военной части 3017 (Харьков).

В день задержания – 22 января – он находился в отпуске, сообщил "Укринформу" начальник пресс-службы Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины в Харькове подполковник Дмитрий Образцов.

По его словам, информация о задержании от Госпогранслужбы Украины поступила 3 февраля: "Есть ссылка о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ гражданина Украины 1997 г.р.".

Во время задержания у военного не было документов, удостоверяющих личность.

Образцов отметил, что парень является контрактником. С 15 по 29 января он находился в ежегодном основном отпуске без выезда за рубеж.

"Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020 года, но не прибыл из отпуска, о чем было сообщено военному прокурору Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", – рассказал подполковник.

Образцов добавил, что 28 января российской стороной сообщено, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы". Делом относительно нацгвардейца также занимается ГБР.

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