ФСБ России отчиталась об аресте "опасной банды" из Украины: о чем речь

Сотрудники ФСБ России заявили о разоблачении и задержании вооруженной банды из Украины, которая якобы занималась экстремизмом.

Как передает телеграм-канал "Че по Ростову?" по данным ФСБ, речь идет об организации "Союз народов солнца и народов полумесяца", которая была создана на идеологии религиозного международного движения "АллатРа".

"Основной целью экстремистской организации является борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа", - заявили в ФСБ.

В отношении задержанных открыли уголовные дела по части второй статьи 282 УК ("Участие в экстремистском сообществе").

телеграм-канал "Че по Ростову?"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники ФСБ задержали украинцев на админгранице с оккупированным Крымом. Им также предъявили обвинения.

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