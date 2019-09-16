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17 сентября • обновлено в 00:46
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ФСБ России отчиталась об аресте "опасной банды" из Украины: о чем речь

1.8т Читать материал на украинском

Сотрудники ФСБ России заявили о разоблачении и задержании вооруженной банды из Украины, которая якобы занималась экстремизмом.

Как передает телеграм-канал "Че по Ростову?" по данным ФСБ, речь идет об организации "Союз народов солнца и народов полумесяца", которая была создана на идеологии религиозного международного движения "АллатРа".

"Основной целью экстремистской организации является борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа", - заявили в ФСБ.

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В отношении задержанных открыли уголовные дела по части второй статьи 282 УК ("Участие в экстремистском сообществе").

ФСБ России отчиталась об аресте "опасной банды" из Украины: о чем речь

телеграм-канал "Че по Ростову?"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники ФСБ задержали украинцев на админгранице с оккупированным Крымом. Им также предъявили обвинения.

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Место
Россия
Тег
ФСБ
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Перов Василий
Перов Василий
По любому опять Стивена Спилберга задержали (Сенцова) и какого нибудь супержурналиста. Рогуль по определению не может быть плохим,он белый и пушистый.. Рогули только на Донбассе рассказывают какие они крутые убийцы.. А за пределами ссыкуны.
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