ФСБ похитила украинца в Крыму: что известно

Пограничное управление ФСБ в аннексированном Крыму сообщило о задержании гражданина Украины, который якобы пытался въехать на полуостров по чужому паспорту.

Об этом со ссылкой на российскую спецслужбу сообщает "Крым. Реалии".

Отмечается, что мужчину задержали на установленном оккупационными спецслужбами пункте пропуска "Джанкой".

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ФСБ задержала украинца в Крыму

"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что направлялся в Россию на заработки по паспорту друга, поскольку свой потерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", – заверили пограничники из ФСБ.

Украинцу объявили о подозрении и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия задержанного также не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты нагрянули с обысками к крымским татарам.

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