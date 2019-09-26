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27 сентября • обновлено в 19:41
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ФСБ похитила украинца в Крыму: что известно

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Пограничное управление ФСБ в аннексированном Крыму сообщило о задержании гражданина Украины, который якобы пытался въехать на полуостров по чужому паспорту.

Об этом со ссылкой на российскую спецслужбу сообщает "Крым. Реалии".

Отмечается, что мужчину задержали на установленном оккупационными спецслужбами пункте пропуска "Джанкой".

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"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что направлялся в Россию на заработки по паспорту друга, поскольку свой потерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", – заверили пограничники из ФСБ.

Украинцу объявили о подозрении и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия задержанного также не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты нагрянули с обысками к крымским татарам.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым ФСБ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Задержали за нарушение правил прохождения государственной границы, откуда визги или совсем по закону разучились жить?
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7
1
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну надо же,похитили...может он уже и голодовку объявил? Тогда пришлите ему одежду бОльшего размера,а то знаем мы ваших шароварных голодающих.
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8
1
филипп филипыч
филипп филипыч
если в Украине на границе человек покажет чужой документ то человека отпускают или похищают?))
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10
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филипп филипыч
филипп филипыч
Бог - в помощь !, а что бы вернуть человека нужно перед этим задержать?)))
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
филипп филипыч, возвращают в немытую, потому как такое может произойти только на одной границе !
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2
4

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