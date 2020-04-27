Представители ФСБ РФ незаконно похитили на админгранице с временно оккупированным Крымом младшего сержанта Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщили на сайте СБУ, отметив, что преступление захватчиков раскрыла Военная контрразведка ведомства.

"Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы", – сказано в сообщении.

ФСБ "Комсомольская правда"

После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы оккупанты РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак". После этого СБУ осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 апреля ФСБ заявила, что якобы задержала во временно оккупированном Крыму украинскую разведгруппу, в состав которой входила российская военнослужащая, которая была завербована.

По их словам, руководил диверсиями полковник из Херсона Олег Ахмедов.

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали такие действия оккупантов провокацией, направленной на дискредитацию страны.

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