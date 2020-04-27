Главная Новости
27 апреля • обновлено в 22:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ФСБ похитила возле Крыма украинского пограничника: пытали для вербовки

2.4т
Читать материал на украинском

Представители ФСБ РФ незаконно похитили на админгранице с временно оккупированным Крымом младшего сержанта Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщили на сайте СБУ, отметив, что преступление захватчиков раскрыла Военная контрразведка ведомства.

"Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы", – сказано в сообщении.

ФСБ

ФСБ

"Комсомольская правда"

После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы оккупанты РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак". После этого СБУ осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины ФСБ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
4
Смешно
1
Интересно
10
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии COVID-19: это еще не конец.

  • В Италии и Великобритании заявили о рекордах в борьбе с коронавирусом.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги