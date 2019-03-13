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ФСБ перекрыла поставки запчастей для "оборонки" Украины: Луценко раскрыл подробности

3.2тЧитать материал на украинском

В период с 4 по 10 марта Федеральная служба безопасности России (ФСБ) перекрыла все схемы поставок запчастей для украинской "оборонки".

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

"24 Канал"

"Противовоздушные украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе и благодаря тому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. И умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по меньшей мере нам известные, схемы перевозок", — сказал он.

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Луценко добавил, что другого пути для оборонпрома он не знает. Ведь речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых даже в СССР занимало десятки лет.

Также генпрокурор рассказал, что утечка информации следствия о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины, которая легла в основу опубликованного в конце февраля соответствующего журналистского расследования, произошла в сентябре 2018 года.

"Мы установили точную дату, точный месяц утечки информации — это сентябрь прошлого года. Почему публикации появились в разгар избирательной кампании, я задавать вопрос не буду: оставлю это политикам", — сказал Луценко.

По его словам, вся информация, которая имеется у следствия, была скачана с телефонов, не поддавалась вмешательству и не изменялась с 22 февраля 2017 года до момента проведения экспертизы.

В то же время, генпрокурор отметил, что часть информации, которая есть у журналистов, у официального следствия отсутствует. Луценко привел пример, что разговор между фигурантом расследования Виталием Жуковым и главой госконцерна "Укроборонпром" Павлом Букиным, который показали в журналистском расследовании, в снятой с телефонов информации отсутствует.

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В свою очередь, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ не против расследовать незаконные схемы в оборонной сфере, но отметил, что следствие фактически начинается с нуля.

Артем Сытник

Артем Сытник

"Цензор.НЕТ"

По его словам, необходимо проанализировать "материалы, которые были в телевизоре" (журналистские расследования команды Bigus.Info. — Ред.).

Луценко довольно эмоционально отреагировал на заявление Сытника, призвав "каждому нести свой крест", то есть, установить, действительно ли имела место коррупционная составляющая в оборонной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
ФСБ
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Комментарии
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какие же все-таки негодяи эти ФСБшники, такую подлянку Украине устроили...
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Северг Олег
Северг Олег
Ну вот и всё, теперь война быстро закончится. Сейчас будем наблюдать как хохлы начнут исполнять песню мира.
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2 из 4 ответов | показать все
Савченко Александр
Савченко Александр
Korn Val, джавелины ? А что это ? Разве они есть на Украине ? Может США разрешили ими пользоваться вислоухим военам ? А вот с "ракетной программой" на Украине - закончено. От слова - совсем.
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Korn Val
Korn Val
Северг Олег, придурок кацапский дешовый. А что твоя расея-мокшандия стала для джавелинов и т.д. запчасти выпускать? И вообще, в Великий Пост брехать особо грешно. Бога побойся, а то он как звездан.т тебя чем нибудь скрепным и не доживешь ты до самого главного события в твоей поскудной жизни - кончины и похорон плешивого. Представь уровень облома
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
ггг
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