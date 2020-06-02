ФСБ обнародовало видео похищения и допроса украинского военного в Крыму
Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.
На одном из них видно, как якобы боец ВСУ идет на встречу пограничникам по железной дороге, которые задерживают и уводят его (чтобы посмотреть все видео, проскролльте новость до конца).
Также спецслужба страны-агрессора обнародовала видео допроса похищенного бойца.
На нем он рассказал, что якобы употреблял алкоголь и наркотические вещества с местными жителями Сиваша, а потом решил по дамбе пойти в Россию.
Стоит отметить, что командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ назвало фейком информацию о том, что боец был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.
"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеобращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый день, а не через трое суток. Именно такой срок нужен, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой или другими действиями", – подчеркнули в бригаде.
Также командование предупредило о подготовке ряда пропагандистких материалов, направленных на дискредитацию ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В районе полуострова Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.
Им оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Сослуживцы украинского воина уверены, что он не мог сам перейти на сторону противника.
Добринский после своего исчезновения утром 30 мая выходил на связь и рассказал побратиму, что его вывезли в оккупированный Крым.
Российские пограничники обвинили его в незаконном пересечении границы.