ФСБ обнародовало видео похищения и допроса украинского военного в Крыму

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.

На одном из них видно, как якобы боец ВСУ идет на встречу пограничникам по железной дороге, которые задерживают и уводят его (чтобы посмотреть все видео, проскролльте новость до конца).

Также спецслужба страны-агрессора обнародовала видео допроса похищенного бойца.

На нем он рассказал, что якобы употреблял алкоголь и наркотические вещества с местными жителями Сиваша, а потом решил по дамбе пойти в Россию.

Стоит отметить, что командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ назвало фейком информацию о том, что боец был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеобращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый день, а не через трое суток. Именно такой срок нужен, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой или другими действиями", – подчеркнули в бригаде.

Также командование предупредило о подготовке ряда пропагандистких материалов, направленных на дискредитацию ВСУ.

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