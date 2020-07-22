ФСБ начало штрафовать крымчан за пересечение админграницы по паспорту Украины. Документ

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ во временно аннексированном Крыму начали штрафовать крымчан за попытки пересечь админграницу с полуостровом по украинскому паспорту.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ). Юристы также предоставили админпротокол, составленный 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Отмечается, что при въезде на полуостров пограничники от ФСБ РФ требует от граждан предъявлять российский паспорт. Если у крымчанина такого с собой не, а есть только украинский, силовики выносят постановление о назначении административного наказания. По их утверждению, украинский паспорт для въезда (выезда) в Крым является недействительным.

Жительница Ялты, предоставившая КПГ документ, отметила, что сотрудник ФСБ полтора часа допрашивал ее в российском пункте пропуска "Перекоп" (напротив украинского КПВВ "Чаплынка").

Админпротокол, составленный ФСБ РФ на крымчанку (crimeahrg.org)

"Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу", – рассказала женщина.

В результате ее оштрафовали на 2000 рублей (почти 800 грн) по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения государственной границы РФ).

Постановление о взыскании с крымчанки штрафа (crimeahrg.org)

"Российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству", – подчеркивают в КПГ.

Со своей стороны юристы добавляют, что подобная практика демонстрирует, что следствием навязанного гражданства страны-оккупанта является принуждение к выполнению обязанностей граждан РФ (служба в армии страны-оккупанта, участие в голосованиях), преследование жителей Крыма по законам РФ и нарушение основных прав и свобод, включая свободу передвижения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов разрешил не проходить обязательную обсервацию при въезде на полуостров жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.