Российская ФСБ распространила два сообщения о том, что во временно оккупированном Крыму обнаружены тайники с боеприпасами и взрывчаткой, которые были оборудованы местными жителями якобы по заданию украинских спецслужб.

Что это значит?

"Украинские схроны" со взрывчаткой

14 января в российских медиа появилось первое сообщение: "Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма".

Сам ящик нашли на незавершенной стройке в населенном пункте Заветное в Ленинском районе. В нем более 200 патронов калибром 7,62 мм, граната "Ф-1", три гранаты "РГ-42" и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.

Через несколько дней последовало второе сообщения: "В Крыму задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины оборудовал тайники с боеприпасами".

ЦОС ФСБ утверждает, что тайники были оборудованы в Симферополе. В них якобы нашли девять электродетонаторов, три запала, детонаторы замедленного действия. Кроме того, было обнаружено 5 кг бризантного взрывчатого вещества.

Сообщение иллюстрировали фрагментами видео, на котором чьи-то руки в перчатках достают из земли какие-то коробочки, разворачивают их и раскладывают на земле различные предметы.

Представители российского ФСБ, резюмируя сообщения делают выводы, что местный житель, который оборудовал эти "закрома", "действовал по распоряжению украинских спецслужб".

Также стало известно, что "следственное управление ФСБ России в Крыму и Севастополе возбудило против задержанного два уголовных дела - по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)".

Что осталось недосказанного

Но возникает один довольно интересный вопрос... Как написали российские СМИ, обе части обвинения касаются совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, однако в сообщении фигурирует только один человек. Это говорит о том, что российские следователи вскоре "подберут" к этому делу и "группу по предварительному сговору", как часто делают в Крыму. То есть, схватят невинных людей и "пришьют" им причастность к тайникам с взрывчаткой.

Вообще к самим сообщениям о данных "фактах" очень много вопросов. Первое – это время возникновения (вброс) подобной информации в СМИ. Именно сейчас руководство Украины и наши мировые партнеры активизировали работу по освобождению незаконно задержанных в Крыму заложников. Этих людей, в большинстве крымских татар, обвиняют в терроризме и фабрикуют различные фальшивые уголовные дела.

Москва под давлением мирового сообщества вскоре будет вынуждена освободить невинных людей, а подобные информационные "бомбы" являются определенными "доказательствами" того, что ее обвинения имеют под собой определенные основания. Поэтому ФСБ, вполне вероятно, именно сейчас создало и отсняло подобную "клоунаду", а теперь распространяет ее в российских СМИ и тиражирует за границу.

Что здесь не так

На то, что информация является весьма сомнительной, указывает несколько факторов.

Первый – это то, откуда на полуострове могли взяться данные боеприпасы и взрывчатка?

То, что такой "груз" доставили через временную границу на перешейке – почти исключено, ведь российские пограничники и ФСБшники тщательно проверяют тех, кто пересекает КПВВ. Об этом есть многочисленные свидетельства проезжающих.

К тому же, если бы наши наладили канал через контрольные пункты или нелегальные тропы (перешеек очень узкий и такие пути – нереальные), то в Крыму было бы немало подобных "схронов" - это первое. А второе – когда-никогда и все же кто-то бы и попал на границе под тщательный обыск, и тогда об этом российская ФСБ сообщила бы в прессе., Чего не было за последние пять лет.

Доставлять опасные грузы через Керченский пролив, даже по Крымскому мосту – неоправданно дорого и очень опасно. Таким образом это путь через стационарную границу и немалую территорию России, где существует большая вероятность "спалиться" на первом посту дорожной полиции. И все это несмотря на постоянные меры по "антитеррору", которые проводятся в южных российских регионах.

Достаточно мала вероятность и того, что подобные предметы остались еще со времен, когда украинские военные покидали Крым. Тогда контроль за вооружением, взрывчаткой и боеприпасами был достаточно тщательным. Российские спецслужбы "занимались" выводом наших частей и подразделений, особое внимание уделяя оружию и боеприпасам, считали каждый патрон и снаряд - передачу такого "груза" неким "партизанам" они вряд ли допустили бы.

Да и сами эти предметы (на фото и видео) имеют вид, что хранились в другом месте, а не почти 6 лет пролежали в земле. Хотя в Крыму сейчас проблемы с водой и почва достаточно сухая, но металлические элементы, даже в водонепроницаемой пленке, имели бы несколько другой вид. Что-то окисляется, что-то меняет цвет – это понимает любой, кто сталкивался с такими веществами.

Можно допустить мысль, что все это попало в руки "украинским диверсантам" из российских частей, но вероятность очень мала. Подобным вооружением и оснащением пользуются в большинстве только инженерные подразделения, а недостаток такого количества детонаторов, шнуров и взрывчатки был бы быстро обнаружен.

Достаточно ли этого для диверсии?

В хранилище было найдено всего девять электродетонаторов, три запала, несколько взрывателей "замедлителей" и 5 кг бризантного взрывчатого вещества. Для обычного человека эта информация не несет определенной нагрузки, но чтобы понять, много ли это взрывчатки и для чего ее хватит, стоит знать, что же за "бризантное вещество" было обнаружено.

Именно этой информации ФСБ не дает, хотя на видео видно, как из земли извлекают две пластиковые бутылки с какой-то субстанцией, похожей на пластит.

Что это на самом деле – ответ могут дать только специалисты, но 5 килограммов такого взрывчатого вещества для серьезного теракта – достаточно немного. Им можно взорвать несколько автомобилей, однако, чтобы разрушить дамбы, мосты, железную дорогу или автомобильные дороги – этого мало.

То, что именно на такие "теракты" намекают ФСБшники, говорит наличие определенного количества детонаторов. По замыслу российских спецов, "украинские террористы" будут уничтожать жизненно необходимые объекты коммуникаций и инфраструктуру.

Такие "страшилки" хорошо влияют на сознание гражданского населения, ведь большинство не понимает, что для подобных "диверсий" нужно много взрывчатого вещества и некоторое время для подготовки, что в современных условиях реализовать крайне сложно.

И напоследок. Если принять на веру эти сообщения, то руководство ФСБ должно строго спросить со своих подчиненных в Крыму, почему на территории, которую они сейчас контролируют, создана и функционирует целая сеть украинских диверсионных групп, которые создали большое количество хранилищ с боеприпасами, оружием и взрывчаткой. Однако "реагирования сверху" почему-то не поступает, поэтому становится совершенно ясно, что сообщение о "находках" - сплошная ложь или российская информационная операция.

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