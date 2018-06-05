ФСБ читает мессенджер Facebook: Бабченко нашел доказательство. Фотофакт

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, заявил, что нашел доказательство того, что Федеральная служба безопасности РФ имеет доступ к чтению личных сообщений в мессенджере Facebook.

"Ну вот и дан ответ на вопрос, который так долго всех волновал. Пару дней назад переписывались с коллегой о возможном интервью. Договорились о том, что я сейчас безумно устал, но через какое-то время, когда я отдохну, обязательно сделаем. Переписка была в мессенджере. Только в мессенджере. Вслух не говорили. О нем знали только двое - я и она", - написал он на своей странице в соцсети.

По слова журналиста, 4 июня его коллеге написала Марина Клинкова с российского "Первого канала".

"Это та, которая терроризировала моих знакомых и моих детей. Но пишет уже конкретно: "Здравствуйте, у нас есть информация, что вы договорились с Аркадием Бабченко об интервью". И это уж второй случай. Все, вопрос решен - ФСБ имеет возможность читать переписки в мессенджере фейсбука. Доказано", - уверен журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко заявил, что устал от внимания прессы, поэтому эксклюзивное интервью готов дать за 50 тысяч долларов. Первыми, кто согласился были пропагандисты российского канала, которым журналист отказал.