Фрегаты США снесут Крымский мост? В России началась истерия из-за новой "угрозы"

В российской пропагандисткой среде высказали свою обеспокоенность тем, что два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, могут угрожать незаконно построенному Крымскому мосту.

Об этом пишет, в частности, издание "Звезда". "Каждый корабль несет в составе штатного вооружения одну пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS", — утверждают россияне.

При этом авторы статьи озвучивают угрозы: "хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну.., ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России".

Крымский мост utro.ru

Оккупанты утверждают, что Крымский мост надежно защищен как от тарана военными кораблями, так и от возможной ракетной атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вновь появились фото абсолютно пустого Крымского моста, незаконно построенного Россией через Керченский пролив. Туристический сезон, похоже, опять закончится, так и не начавшись.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся