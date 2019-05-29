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Фрегаты США снесут Крымский мост? В России началась истерия из-за новой "угрозы"

2.5тЧитать материал на украинском

В российской пропагандисткой среде высказали свою обеспокоенность тем, что два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, могут угрожать незаконно построенному Крымскому мосту.

Об этом пишет, в частности, издание "Звезда". "Каждый корабль несет в составе штатного вооружения одну пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS", — утверждают россияне.

При этом авторы статьи озвучивают угрозы: "хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну.., ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России".

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"ДТП и угроза взрыва": оккупанты показали видео с Крымского моста

Крымский мост

Крымский мост

utro.ru

Оккупанты утверждают, что Крымский мост надежно защищен как от тарана военными кораблями, так и от возможной ракетной атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вновь появились фото абсолютно пустого Крымского моста, незаконно построенного Россией через Керченский пролив. Туристический сезон, похоже, опять закончится, так и не начавшись.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
Обсос, а где истерия???????????????? Поставьте хотя-бы трезвую обозяну придумывать заголовки! 🐵🐵🐵
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0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Тема истерики не раскрыта.
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1
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Юг Руси
Юг Руси
Крым Андрей, кастрюлеголовые верят, да и ладно 😁
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати...а чо так долго катера красят...и когда они заступят на вахту????прошло уже полтора года
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2

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