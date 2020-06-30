Французcкие депутаты запланировали вояж в Крым: Украина отреагировала

Временно оккупированный Россией Крым собралась посетить с трехдневным визитом делегация французских депутатов Европейского парламента.

Об этом сообщил РИА Новости "глава" комитета крымского "парламента" по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, они намерены пробыть на полуострове с 30 июня по 2 июля.

Также пособник оккупантов отметил, что возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани. Встреча делегации состоится в аэропорту "Симферополь". Встречать гостей будет главарь оккупационного "парламента" Крыма Владимир Константинов.

"В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации", – отметил Гемпель.

Тем временем на сайте МИД Украины сообщили, что 30 июня этот вопрос обсудили на встрече первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен.

В частности, Джапарова привлекла внимание посла к недопустимости контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи она обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Мариани в Крым.

Эмине Джапарова встретилась с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном

Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций. Кроме того, он заверил, что передаст в МИД Франции обращение Джапаровой по поводу визита французских депутатов Европарламента в Крым.

Также первая замглавы МИД напомнила о незаконности проведения оккупационной администрацией РФ "голосования" о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированных страной-агрессором территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, как и любых "референдумов" и "голосований" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на переговорах в Берлине относительно ситуации на Донбассе подчеркнула недопустимость прямого диалога с представителями так называемых террористических "ДНР" и "ЛНР".